Yaşı 30 civarı olan bir nesle metal / nu metal müziği sevdiren grupların belki de başında yer alan Korn, şu sıralar müziğinden ziyade 12 yaşındaki bassçısı Tye Trujillo ile anılıyor.

Bazılarımız 12 yaşında olduğu zamanlarda takdir belgesi almak için gece gündüz ders çalışır, bazılarımız ise dünyanın en iyi nu metal grubu olarak gösterilen Korn’da bassçı olarak turnelere çıkar. ‘Hayat mı ulan bu’ diye bas bas bağırasım geliyor ama şaka yapmıyoruz; Korn’un yeni bassçısı 12 yaşındaki Tye Trujillo. Peki babası kim dersiniz? O da Metallica’nın bassçısı Robert Trujillo! Yani anlayacağınız baba oğul, dünyanın en popüler iki trash / nu metal grubunun bassçısılar.

Üstelik şunu da söyleyeyim; Tye Trujillo bu işi bizdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndaki bir saatlik sembolik başbakanlık gibi yapmıyor. Grubun asıl basçısı Reginald “Fieldy” Arvizu bir hastalık geçirmiş ve şu an onun yerinde bulunan Tye Trujillo, grubun Güney Amerika’daki turnesinde yer alıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü de Bogota’daki ilk konserine çıkmış.

Tıpkı babası gibi saçları beline kadar uzun olan Jr. Trujillo, işinin hakkını da fazlasıyla veriyor. Aşağıdaki videoda seyircilerden biri, Jr. Trujillo’nun da yer aldığı davul / bas solosunu kaydetmiş. Muhakkak izleyin derim, zira Fieldy’yi işinden edecek bir performans sergilemiş.