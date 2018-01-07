Nükleer Silahlar GTA 5’i Mahvetti

Hileciler ve zenginler tarafından kullanılan 500 dolar değerindeki nükleer silahlardan, GTA oyuncuları şikayetçi.

Rockstar Games tarafından geliştirilen dünyanın en ünlü oyun serilerinden olan Grand Theft Auto, nükleer silahları oyuna eklemesiyle büyük tepki çekti. 500 dolar karşılığında alınan silahlar, insanlar arasındaki sınıf ayrımını oyuna da taşınmış oldu. Ayrıca oyunda 750 dolarlık kişiye kitlenen özel nükleer füzelerde bulunuyor.

Yukarıdaki gifte gördüğünüz gibi nükleer silahlar oyunun keyfini kaçırmakta. Aşağıdaki oyuncular bir topluluk etkinliği kapsamında birbirlerine süslü arabalarını gösteriyor. Birden bire hiçbir uyarı yapılmaksızın troll bir oyuncu tarafından atılan nükleer silah ortalığı karıştırıyor.

Bu silahlar kullanıkdıktan sonra 48 saatlik bir bekleme süresine giriyor. Ancak oyunda bu süreyi de kısaltmanın yolları bulunuyor. GTA 5 fanları Reddit üzerinden atılan füzenin dengesiz olmasıyla ilgili tepkilerini gösterdiler. Topların yüksek fiyatı çok sık kullanılmasına engel olabilir. Ancak hile kullanan kullanıcılar için bu durum geçerli değil ve onlar sıklıkla bu silahları kullanmaktan çekinmezler.

Oyun içerisindeki bazı görevler ve sevkiyatlar için haftalarca uğraşmanız gerekiyor. Bunu engellemek isteyen herhangi bir oyuncu bu silahları kullanarak kolaylıkla yapabilir ve mağdur olan oyuncunun ise, kendini savunmak için yapabileceği hiç bir şey yok. Rockstar Games bu oyun mantığıyla devam ederse, GTA 5 oyuncu sayısında önemli bir azalma olacağını düşünüyorum. Peki, sizce nükleer silahlar oyundan kaldırılmalı mı?