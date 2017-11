ODTÜ'nün Düzenlediği 'Think Talk Case Speech' 19 Kasım’da!

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu'nun düzenlediği Think Talk Case Speech etkinliği Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımların girişimcilik projelerine ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerine ev sahipliği yapacak.

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, hayatın her alanında yapıcı ve yaratıcı çözümler üreten, fark yaratacak vizyona sahip her insanı girişimci olarak tanımlıyor. Düzenlediği etkinlikler ile Ankara Girişimcilik ekosisteminin bir parçası haline gelen topluluk , bu sene ilk defa 19 Kasım 2017 tarihinde Ankara Crowne Plaza’da Think Talk Case Speech’i düzenliyor. Etkinlik eş zamanlı gerçekleşen iki ayrı ana bölümden oluşuyor. Bunlar;

Vaka Analizi

Girişimcilik Seminerleri

Vaka Analizi bölümünde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden takımlar halinde katılan yarışmacılar uzman mentorlar eşliğinde kendilerine sunulan bir vaka karşısında hareket planı, iş modeli, gelir planı gibi projeler hazırlamaya çalışacaklardır. Proje sunumlarından sonra jürinin vereceği karar sonucunda dereceye girenlere ödülleri takdim edilecektir.

Ödüller;

1.Takıma Sabancı Üniversitesi’nde %100 Burslu MBA/Finans Eğitimi

2.Takıma Silikon Vadisi’nde 1 Aylık Girişimcilik Eğitimi

3.Takıma Bilge Adam Bilişim Grubu’nda Ücretsiz Eğitim

4.Takıma Endless Abroad ile İstenilen Ülkede Yurtdışı Dil Eğitimi

Girişimcilik seminerlerinde ise katılımcılar girişimcilik ekosistemine yön veren isimlerin yapacağı konuşmaları dinleme fırsatı yakalayacaklar.