Ölüleri Canlandırmak Mümkün mü? Deneyler Başlıyor!

Bioquark adlı ABD'li bir firma, beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar üzerinde kök hücrelere yönelik teorisini denemeye başlayacak. Hayvanlar üzerinde hiç test edilmeyen yöntem, direkt olarak insan deneklere uygulanacak.

Bilimin insan yaşamını uzatmaya ya da yaşama süreklilik kazandırmaya yönelik merakı, bazen korkutucu düzeyde çalışmaların ve deneylerin yapılmasına sebep oluyor: Ölen insanları geri getirme yönündeki ilk girişimlerin bu yıl Latin Amerika’da başlaması planlanıyor.

Philadelphia merkezli bir şirket olan Bioquark araştırmacıları, 2016'nın sonlarında beyin ölümünün çaresinin olmadığına inanmadıklarını dile getirmişlerdi. Şirketin CEO’su Ira Pastor, Latin Amerika'da adı şu an açıklanmayan bir ülkedeki hastalarda bilim tarihinde benzeri görülmemiş bir kök hücre deneyinin yapılacağını duyurdu.

Birçok ülkede ölü sayılabilmeniz için beyin ölümüzün gerçekleşmesi ve organlarınızın çalışmayı durdurması gerek. Pastor’a göre Bioquark, beyni yeniden canlandıracak bir dizi enjeksiyon geliştirdi ve bu serumlar şu an uygulanmaya hazırlar. Ayrıca hayvan denekler üzerinde denenmeyen serumlar, doğrudan insan deneklere uygulanacak.

Şirket aslında geçtiğimiz yıl Hindistan’da bu deneyleri yapmak istemiş, fakat açılan bir dava sonucunda tüm planları ertelemek ve lokasyonlarını değiştirmek zorunda kalmış.

Bioquark’ın 3 Adımlık Diriliş Planı:

Ekip, olası beyin ölümlerinin tersine dönme ihtimallerini aramak için travmatik beyin hasarının ardından yapılan MR taramaları kullanarak beyin ölümü ilan edilen 15-65 yaşları arasındaki bireyleri incelemeyi planladıklarını açıkladı. Deneklerde şu üç aşama uygulanacak:

Kök hücreleri hastanın kendi kanından toplamak ve vücuduna tekrar enjekte etmek. Peptitleri (bir çeşit protein) hastanın omuriliğine enjekte etmek. On beş gün süren lazerli sinir uyarımı sırasında hastaları MR taramalarıyla gözlemlemek.

Son aşamada gözlemlenen hastaların beyin ölümlerini tersine çevirmek için sinirleri sürekli olarak lazerlerle uyarılacak. Hastalar teknik olarak ölü olduklarından, bu bağlamda ailelerinden rıza alınması gerekiyor.

Bilim dünyası ise beyin kökünün canlanamayacağı yönünde hem fikir, ancak böyle çalışmaların yepyeni keşifler için sayısız kapı aralayacağını savunan akademik kitle de var.