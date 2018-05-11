OnePlus 6, İPhone X'a Rakip Olacak Bir Kamerayla Geliyor

Gelecek hafta Londra'da tanıtımı yapılacak olan, yeni amiral gemisi OnePlus 6 için şirketten karşılaştırmalı bir fotoğraf Twitter'da paylaşıldı.

OnePlus 6, kamerasıyla öne çıkan cihazların arasında yerini alacak gibi görünüyor. OnePlus, yeni amiral gemisini tanıtmasına 5 gün kala sürpriz bir fotoğraf paylaşarak kullanıcılarını heyecanlandırmayı başardı. Artık markanın en son paylaşımı sayesinde, şirketin yeni akıllı telefonlarının fotoğrafçılık yeteneklerine kesinlikle güvendiğine emin olabiliriz.

Söz konusu paylaşımda 3 cihazla karşılaştırma yapan OnePlus, Google'ın Pixel 2'sine, Samsung'un Galaxy S9'una, Apple'ın iPhone X'una meydan okuyor. Görüldüğü gibi bunlar rastgele seçimler değil. Pek çok kişi tarafından piyasadaki en iyi akıllı telefon kameraları olarak gösterilen bu cihazlara meydan okuyan OnePlus, OnePlus 6 ile kamera deneyimini geliştirdiğini göstermek istiyor. Geçmiş modellerde, OnePlus’ın kameraları piyasadaki en iyi ürün olarak görülmüyordu, bu yüzden bu yıl OnePlus bunu değiştirmek istiyor.

OnePlus 6'nın f /1.7 diyafram açıklığı ile gelecek olan ana 20 megapiksel kamerası olması bekleniyor. Buna ek olarak hem Apple hem de Samsung'u baz alarak, bunun ikincil bir 16 megapiksel kamera ile birleştirildiği söyleniyor. Şu anda ne tür bir sensörün olacağı belli değil ancak çoğu söylentiler telefoto lensine işaret ediyor. Geliştirilmiş bir kameranın yanı sıra, OnePlus 6, 6GB veya 8GB RAM seçeneği ile birlikte Qualcomm’ın Snapdragon 845 ile birlikte sunulması bekleniyor. Ayrıca Android P beta da kullanıcılara sunulacak olsa da Android 8.1 Oreo doğrudan kutudan gönderilecek. Bu kadar iddialı kameranın arasında OnePlus 6, kamerasıyla ben de varım diyecek gibi görünüyor.