İnternetten Ücretsiz Müzik Dinlemenin 5 Yöntemi

İnternetten müzik dinlemek gayet büyük bir keyif. Ancak bu imkanı sunan birçok hizmet ücretlidir. Biz de sizin için sıcak tatil günlerinde ücretsiz online müzik dinleyebilmeniz için 5 yöntem seçtik.

Eski günlerdeki gibi artık müziğe erişim hiç de zor değil. Ne bir dosya indirmek zorundasınız ne de fiziksel bir ürün satın almak zorundasınız. İnternetten istediğiniz gibi şarkı dinleyebiliyosunuz, tabii ki yöntemini bilirseniz. Çünkü birçok müzik hizmetine de ücret ödemek zorundasınız. Bu nedenle biz, herhangi bir ücret ödemeden müzik dinlemenin 5 yöntemini paylaştık.

1- Pandora

Pandora da Spotify gibi premium üyeliği olan bir site. Fakat bu durum burada vaktinizi boşa harcadığınız anlamına gelmiyor. Özellikle de sevdikleriniz ve sevmediklerinize göre otomatik liste önerilerini çıkarma özelliği varken. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

2- 8tracks

Hizmet müzik listelerine farklı bir bakış açısı ile odaklanıyor. Kullanıcıların oluşturduğu listeler en az 8 şarkıdan oluşuyor. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

3- Jango

Jango ilk streaming müzik servisi olarak 2007'de hayatına başladı. Diğer servisler gibi Jango'nun premium bir versiyonu mevcut değil. Site yaklaşık 40 kategoriden oluşmakta ve basit bir arayüze sahiptir. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

4- MySpace

MySpace'i hatırlıyor musunuz? Facebook'tan önceki belki de ilk ve en büyük sosyal medya ağı olarak tanımlayabileceğimiz bu site, Facebook'un yükselişinden sonra düşüşe geçti. Ancak günümüzde ücretsiz müzik dinleyebileceğiniz bir platform olarak hayatına devam ediyor. İçinde yüz binlerce şarkı bulunmaktadır. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

5- Bandcamp

Hayranların istedikleri gibi müzik dinleyebildiği bir platform olan Bandcamp'te, beğendiğiniz gruplara bağış yapabiliyorsunuz. Sanatçılar kendi hesaplarını oluşturarak şarkılarını ücretsiz yayınlayabildikleri gibi site üzerinden konser bileti v.b. ürünler de satabiliyorlar. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.