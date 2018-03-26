Yapay zeka destekli 25 megapiksel ön kamerası ile mükemmele yakın selfieler çekebilen fiyat performans canavarı Oppo F7 tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, selfie severler için özel olarak geliştirdiği yeni Oppo F7 modelini tanıttı. F7’nin 25 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamerası, yapay zeka desteği ile birleşerek mükemmel selfieler çekebilmenize olanak sağlıyor. Cinsiyet, yaş, cilt rengi ve cilt tipi gibi verileri algılayan yapay zeka, böylece fotoğrafı en mükemmel hale getirir.

Fakat F7’nin tek ‘iyi’ özelliği ön kamerası değil. 6.23 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranı bulunan cihaz, tüm Çinli akıllı telefonalar gibi çentikli bir tasarıma sahip. Arka panelde de cam tasarımı bulunan Oppo F7, tasarıma ek olarak sunduğu renklerle de premium bir his oluşturmayı başarıyor.

Oppo F7 Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P60

MediaTek Helio P60 RAM: 4GB/6GB

4GB/6GB Depolama: 64GB/128GB

64GB/128GB Ekran: 6.23 19:9 Full HD+

6.23 19:9 Full HD+ Arka Kamera: 16MP f/1.8

16MP f/1.8 Ön Kamera: 25MP f/2.0 Sony IMX576

25MP f/2.0 Sony IMX576 Batarya: 3400mAh

3400mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Güneş kırmızısı, ay ışığı gümüş ve siyah elmas olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak Oppo F7, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için 1350 TL, 6GB RAM+128GB ROM’lu versiyonu için de 1650TL fiyat etiketine sahip. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.