Oppo, mobil fotoğrafçıların fazlası ile beğeneceği yeni orta seviye akıllı telefonları R11s ve R11s Plus'ı tanıttı. Her iki model de arka tarafta bulunan çift kameraya ek olarak ön tarafta yapay zeka destekli 20MP'lik bir selfie kamerasına sahip.

Asya pazarının en büyük markalarından olan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni orta seviye akıllı telefonları R11s ve R11s Plus’ı düzenlediği lansman etkinliğinde tanıttı. Yeni cihazların önceki R11 ve R11 Plus modellerinden en büyük farkı, inceltilmiş ekran çerçevelerine ek olarak akıllı telefonların yeni trendi olan 18:9 ekran en boy oranına sahip olması.

Oppo R11s ve R11s Plus’ta çerçeveler inceldiği için ana ekran tuşuna da veda etmiş oluyoruz. Bu nedenle parmak izi tarayıcı cihazın arkasında konumlandırılmış. Ayrıca cihazın arkasında 20MP f/1.7 birincil, 16MP f/1.7 ikincil olmak üzere çift kamera bulunuyor.

Cihazın önüne geldiğimizde ise yapay zeka destekli bir 20MP’lik bir kamera ile karşılaşıyoruz. ‘Güzellik’ yapay zekası ile ön kamera çekim yapılan ortamın ışığını, renklerini ve yüzünüzü algılar. Bu sayede hem daha kaliteli fotoğraflar çekebilir hem de arka plan bulanıklığı oluşturabilirsiniz.

Oppo R11s Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.01 inç Full HD+

Arka Kamera: 20MP f/1.7 birincil 16MP f/1.7 ikincil

Ön Kamera: 20MP yapay zeka desteği

Batarya: 3205mAh

Oppo R11s Plus Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.43 inç Full HD+

Arka Kamera: 20MP f/1.7 birincil 16MP f/1.7 ikincil

Ön Kamera: 20MP yapay zeka desteği

Batarya: 4.000mAh

OPPO R11s’in siyah ve şampanya renk seçenekleri 455 dolar, (1729 TL) kırmızı renk seçeneği ise 485 dolar (1840 TL) olarak belirlendi. Oppo R11s Plus’ın ise yalnızca siyah ve şampanya renk seçenekleri bulunurken 560 dolar (2120 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. OPPO R11s 10 Kasım’da, R11s Plus ise 24 Kasım’da satışa sunulacak.