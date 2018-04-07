Otonom Araçlar Taksi Olma Yolunda mı İlerliyor?

Bildiğiniz gibi son dönemlerde otonom araçlar oldukça fazla konuşuluyor. Güvensiz olduğunu savunanlar kadar, bunu büyük bir teknolojik ilerleme olarak görenlerde var. Bu bağlamda Kaliforniya yeni bir atakta bulundu: Otonom araçlar yolcu taşıyacak.

Otonom araçlar belki de alışık olduğumuz bir teknoloji olmadığından bir hayli ilgimizi çekti. Şu an için yeni olmasından dolayı kötü sonuçlara neden olsa da otonom araçlar, varlığını ileri yönde sürdürecek gibi görünüyor. Bu konu hakkında Kaliforniya da otonom araçlar için yeni kurallar getirdi. Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından verilen bir teklifin kabul etmesi halinde otonom araçlar yolcu taşımacılığında kullanılabilecek.

Şu an için başında bir sürücü bulunması gereken otonom araçların, ileride sürücüsüz olarak da kullanılması planlanıyor. Bu araçları ise 18 yaşını dolduran herkes kullanabilecek.

Otonom araç sürücüsü olmak için başvuran adayların dediğimiz gibi ilk önce 18 yaşını doldurulması daha sonra da, sürülen araç mil sayısını ve bu işi yapabileceğini kanıtlaması bekleniyor. Bu aşamaları geçen sürücü adayları, test izni aldıktan sonra 90 günde deneme sürecine girecekler.

Şu an pilot olarak başlatılan uygulamanın yaygınlaşması ve sürücüsüz yolcu taşımada çığır açması bekleniyor. Diğer bir açıdan baktığımızda ise bu gelişme otonom araç endüstrisi için bir dönüm noktası olacaktır. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’de bu durum gerçekleşse taksici-Uber kavgası, taksici-otonom kavgasına dönüşür mü?