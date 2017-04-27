Otonom Robotlarla Binalar Güvenle İnşa Edilecek!

Teknoloji, akıl sır erdiremediğimiz bir hızla gelişiyor. Şimdi de, otonom 3D yazıcılar ile geliştirilen robotlar yardımımıza koşuyor.

MIT'in en yeni 3D yazıcısı, masanızda tutacağınız türde bir yapı değil. Yapı; uzun robot kolu ve tırtıllı tabanı ile geleceğin inşaat alanlarında çalışmak üzere tasarlandı. Aşırı gelişmiş, otonom 3D yazıcı rüşdünü ispatlamak için 13 saatte bir robot mimarisinin oluşturulmasına yardımcı oldu. Konsept robot yakın gelecekte tanıtılacak. Söz konusu robotu geliştiren MIT ekibi, Science Robotics dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, mimari ile inşaatların otomatik hale getirilmesini ve işçi güvenliğini artmasını umuyor.

Mühendisler inşaatları otomatikleştirme yolundaki adımları ilk kez atmadılar. Yaklaşık 100 yıl önce Thomas Edison, tek hücreli dökme beton yapılar yapılar hakkında patent başvurusunda bulundu. O gündensonra, küçük hava araçları,dev robot kollar, tuğla yerleştiren robotlar 3D laboratuvarda hayat buldu. Bilim insanları hala gerçek dünyada gerçekten yararlı olacak otomatik bir inşaat robotunun nasıl biçimleneceğini bulmaya çalışıyorlar ama somut adımlar atılamamıştı. Ne var ki MIT ekibi gereken anahtarı bulmuş olabilir.