Otonom Taksiler Çok Yakında Aramızda Olacak

Otonom araçlar hem çevre dostu olmasıyla hem de yakın gelecekte standart olacak olmasıyla oldukça önemli. Yakın dönemde taksiler de otonom araçlar olarak hizmet verecekler.

Bu sene CES 2018 kapsamında teknolojik ürünler ve yeni inovasyonlar kadar, yeni partnerlikler de açıklandı. Güçlü şirketlerin yeni dönemde otonom araçlar konusunda birlikte çalışmalar yürüteceği biliniyordu. Bu bağlamda gelen ilk haber, yeni nesil otonom şirketi olan Aptiv ve önemli taksi şirketi (taksi demek pek doğru olmayabilir, bir nev-i bizdeki Uber) Lyft'in ortaklığı oldu.

Beraber yürüttükleri bir pilot program çerçevesinde, modifiye edilmiş BMW'lerin Las Vegas'taki bir bölgede yolcu alımı servisinden memnun kalan bu iki şirket, partnerliklerini yeni dönemde de devam ettirecekler. Şu an için anlaşmanın detayları paylaşılmamış olsa da, muhtemelen iki şirket Amerika'daki farklı bir bölgede bu pilot programın benzeri bir işe daha girişecekler.

Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili detayların ve partnerliklerinin hangi şehirde devam edeceğinin açıklanmasını bekliyoruz. Otonom araçların yolculuklar için de kullanabilecek olması fikri oldukça ilginç. Özellikle sürücüsüz araçlar ile taksi yolculuğu yapma fikri şahsen oldukça enteresan olabilir. Tabi cesaret edebilene...