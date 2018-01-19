Overwatch Turnuvaları YouPorn'a Büyük Darbe Vurdu

Bu ay başlayan Overwatch turnuvaları YouPorn site trafiğinde 10 milyondan fazla izleyicinin azalmasına neden oldu.

İnternetteki en büyük porno sitelerinden biri olan YouPorn, geçen hafta Blizzard'ın iddialı Overwatch esports ligi açılış maçlarında site trafiğinin %9 azaldığını duyurdu. En büyük azalmaysa “San Francisco Shock” ve “Los Angeles Valiant” takımları arasında geçen açılış maçında gerçekleşti. Aşağıda paylaşmış olduğumuz grafikten site hitlerini kontrol edebilirsiniz.

Buradan ise YouPorn sitesindeki “Overwatch” aramalarının artışına bakabilirsiniz.

Blizzard’ın piyasaya sürmüş olduğu sevilen fps oyunu Overwatch’ın Amerika genelinde düzenlediği turnuvanın ödüllerinden bahsedecek olursak. Birinci olan takımın 1 milyon dolarlık büyük ödüle sahip olacağı turnuvada toplam 3 milyon dolar ödül dağıtılacak. Ikinci olan takım 400 bin dolar, ücüncü ve dördüncü olan takımlar 100 bin dolar, beşinci ve altıncı sıraya yerleşenler ise 50 bin dolarlık ödülün sahibi olacak. Ayrıca tüm sezon boyunca en iyi ölüm/öldürme oranına sahip olan takım 300 bin dolar ile ödüllendirilecek. Turnuvada verilen takım ödüllerinin yanı sıra kişilere özel ödüllerde bulunuyor.

Bunun bir rastlantı sonucu olabileceğini unutmamak gerekli, ancak %9’luk bir düşüş her web sitesi için oldukça büyük önem taşır. Overwatch ligi maçlarının diğer günlerindeyse sırasıyla %8, %5 ve %3 civarında düşüşler gerçekleşti. Ayrıca ikinci ve üçüncü günlerde Overwatch oyunu ile ilgili YouPorn sitesinin aramaları %30 civarında artış gösterdi. Overwatch internetteki porno trafiğini azaltan ilk oyun değil. Daha önce Nintendo’nun yayınladığı Legend of Zelda: Wild Breath oyunu YouPorn trafiğini %17 düşürmüştü.