Patlamadan Hemen Önce Bataryada Neler Olduğunu Biliyor muydunuz?

Batarya patlamaları birçok kullanıcı için büyük problem. Peki patlamadan önce bataryanın içinde neler olduğunu biliyor muydunuz?

Bu aralar biraz sona ermiş gibi görünse de Galaxy Note 7'ler, bazı hoverboardlar, birkaç iPhone'un patladıklarına şahit olmuştuk. Peki buna neyin sebep olduğunu hiç düşündünüz mü? Cihazların hepsinin ortak yanı, hepsinin lityum-iyon bataryalara sahip olmaları.

Lityum-iyon piller, yüksek miktarda elektrik tutma yetisine sahip olmalarına rağmen yine bu yapılarından kaynaklanan bir hasar görme eğilimine sahiptir. Yapısı, tıpkı bir İsviçre rulosu gibidir.

Araştırmacı Toby Bond ve Canadian Light Source’daki ekibi; bir bataryanın çok şarj edilmesi, çok ısınması veya uzun süre şarjsız bırakılması durumunda içindeki sıvı kimyasalların gaza dönüşebileceğini söylüyorlar. Böyle bir durumda, 3 olasılık mevcut.

Batarya biraz şişebilir ve çalışmaya devam edebilir.

Batarya çok şişer ve çalışmayı bırakır.

Devamlı gaz üretimi pil katmanları arasında kopmaya neden olur ve sonunda alev çıkararak patlar.

Bond, özellikle küçük bataryalarda bu riskin daha fazla olduğunu söylüyor. Ayrıca son yapılan lityum-iyon araştırmaları, patlama ihtimallerini azaltmış. Bataryalarınıza uzun saatler yüklenecek veya fazla ısınmalarına sebep olabilecek durumlardan olabildiğince kaçınmanız öneriliyor.