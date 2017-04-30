PC Sahiplerinin 'Mutlaka' Sahip Olması Gereken 6 Şey!

PC sahipleri, özellikle yüksek işlemci gücü talep eden uygulamalar nedeniyle bazı ögelere sahip olmak zorunda. Zira yüksek işlem gücü, fazla ısınma anlamına geliyor.

Eğer bir masaüstü PC'den bahsediyorsak ve bu masaüstü PC özellikle oyun için kullanılıyorsa, bilgisayarın sahipleri tedbiri elden bırakmamalılar. Zira donanımın kalitesi kadar; parçaların nasıl yerleştirildiği, havalandırma sistemlerinin ne ölçüde temizlendiği ve kabloların nasıl düzenlendiği de, ısınma sorunları için ciddi öneme sahip. Daima, elinizin altında bulunması gereken bazı ögeleri sizin için derledik.

Manyetik Tornavida

Gandalf'ın asası, Thor'un çekici, Jedi'ın ışın kılıcı neyse, PC kullanıcıları için manyetik tornavida aynı anlamı taşıyor. Montaj sırasında vidalar, daima olmaması gereken yerlere düşerler. Maalesef bu, Murphy kanunları gibidir. Murphy kanunlarının bir maddesinde "Reçelli ekmek yere düştüğünde, daima reçelli tarafı zemine temas eder." gibi son derece ilginç bir madde var. Bilgisayarınızdaki vidalar için de bu madde geçerli. Sorunlara asgari düzeye indirgemek için ucu çoğu vidaya uyacak bir manyetik tornavida kullanmanızı öneriyoruz.

Kablo Bağları

Düzensiz bağlanmış ve oradan oraya sarkan kablolar, PC içerisinde hava sirkülasyonuna etkilediği gibi; fan gibi bazı çok önemli parçalara temas edip ciddi zararlara yol açabilirler. Bu tür kabloların, CPU ve grafik yongası fanlarına çarpıp, tarak kırılmalarına neden olduğu biliniyor. Kısacası kabloları sıkıca bağlamanız şart.

Toz Temizleyiciler

Bazı kullanıcılar, bilgisayarın içini temizlemek için elektrik süpürgesi gibi geleneksel yöntemleri tercih eder ama biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Bazı ucuz ve profesyonel cihazlarla (Amerika'da 10 dolardan satılan Metro ED500 bu kategoriye giriyor) çok daha az riskle ve çok daha fazla verim elde edebilirsiniz.

Temizleme Fırçası

Klaye arasındaki biriken kirler ve tozlar tam anlamıyla baş belasıdır. Bu problemlerin üstesinden gelmek için, kaliteli bir temizleme fırçası edinmenizi öneriyoruz.

Ergonomik Ara Birimler

PC'niz çok güçlü ve sağlıklı çalışıyor olabilir; peki ya sizin sağlığınız. Karpal tünel sendromu gibi bazı bileklerden başlayan bazı sağlık sorunları ile karşılaşmamak için mutlaka ergonomik bir klavye ve mouse kullanmalısınız. Modaları geçmiş gibi görünürler ama bazı mouse pad'ler ciddi anlamda konfor sağlarlar.

Vida Setleri

PC parçaları söz konusu olduğunda, her vida her yuvaya uyumlu değildir. Bu nedenle PC'ye uyumlu olabildiğinde çok vidanız olmanız ciddi bir öeneme sahip.