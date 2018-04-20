Plastik Yiyen Bakteriler, Çevre Kirliliğine Çözüm Olacak

Tahmin edersiniz ki birçok alanda yaygın olarak kullandığımız plastiklerin doğada yok olması bir hayli zor. Ancak son zamanlarda konu ile ilgili olarak çalışmalarda bulunan bilim insanları, plastikleri yiyerek yok edecek bir bakteri türü keşfettiler.

Plastikler şüphesiz ki doğanın ve dolayısı ile insanların, en büyük düşmanlarındandır. Ancak maalesef ki bu düşmanlar, özellikle ambalaj sanayisinde yaygın olarak kullanılıyor. Çoğunlukla maliyeti düşürmek amacı ile tercih edilen bu madde, büyük çevre kirliliklerine ise temel hazırlıyor. Bu bağlamda konuya çözüm bulma arayışında olan bilim insanları, plastikleri yiyerek yok edecek bir bakteri türü keşfettiler. Bu yöntem tam olarak tüm plastikleri yok etmese dahi, muhtemelen çevre kirliliğine bir miktar çözüm sunacaktır.

Çevre dostu olarak tabir edilen ve 2016 yılında Japonya’da keşfedilen bu bakteriler, karmaşık polimerli ve uzun ömürlü olan plastikleri sindirebilecek. Daha önce laboratuar ortamında test edilen canlılar, 201-F5 olarak tabir edilen tek kullanımlık içecek şişelerini ortadan kaldırabildiler. Bakteriler bu işin altından, sahip oldukları PETaz adlı bir enzimi salgılayarak kalkıyor. Bu enzim ise kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir protein türüdür. Enzim, plastik içerisindeki bazı kimyasal bağları ayırarak, küçük moleküller haline daha sonrada karbonlu bir besin kaynağı haline getirerek çalışır.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntem şu an için çok verimli görünse de, tüm ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde değildir. Ancak yöntemi çözen ve neyin nasıl gerçekleştiğini anlayan bilim insanları, bu bakteriler üzerinde yapacakları çalışmalar sonucu bu sorunu da tamamen ortadan kaldırabilecekler.

Tüm bu iyi gelişmelerin yanı sıra bir de bilim adamlarının endişe duyduğu bir konu var. Evet, bakteriler plastiklerin doğadan kaybolmasında etkili olabilir ancak bu bakterilerin sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmsı gerekiyor. Çoğaltılması düşünülen bu canlıların kontrolden çıkması halinde ortaya istenmeyen durumlarda çıkabilir. Ancak her şeyin yolunda gitmesi ve planlı halde ilerlenmesi halinde yöntem, çağımızın büyük bir sorununa çare olacaktır.