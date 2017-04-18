Pornhub, 'Erotizm Soslu' Bir Çeşit Snapchat Geliştirdi!

Dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri arasında ilk 70'de yer alan Pornhub, yetişkinlere özel bir fotoğraf inceleme aracı geliştirip mobil platformlarda yayınladı.

Yetişkin eğlence sektörü devi Pornhub, erotizm sosuna bulanmış, Snapchat benzeri bir proje gerçekleştiriyor. Söz konusu uygulamanın adı Trickpicks. Trickpiks, mahrem yerlerinizi ilginç filtrelerle örterek paylaşmanıza olanak tanıyor.

Kısacası Trickpics App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilen Trickpics, mahrem bölgelerinizi çeşitli Snapchat esque çıkartmaları ve grafik animasyonları ile örtmenizi sağlayan basit bir görüntü işleme aracı. Uygulama şu anda 15'den fazla filtre sunuyor, ancak Pornhub çok yakında daha fazlasının geleceğini vurguladı.

Trickpics yalnızca görüntü işleme görevleri için çalışırken, uygulamayı kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilir ve ardından üçüncü kişi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Trickpics kesinlikle bilgi talep etmiyor ve böylece mahremiyetiniz zarar görmüyor. Trickpics'i cihazınıza indirdiğiniz anda kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Filtreleri kullanmak için fotoğraf makinenizle çekim yapabilir veya galerideki görüntüler üzerine yükleme yapabilirsiniz.