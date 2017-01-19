Power Rangers Filminin Aksiyon Dolu İkinci Fragmanı Yayınlandı!

Yeni Power Rangers filminin hikayeye dair daha fazla detay içeren ve aksiyon dolu ikinci fragmanı yayınlandı.

Lionsgate ekim ayında gerçekleştirilen New York Comic Con’da yeni Power Rangers filminin ilk fragmanını yayınlamıştı. Şimdi de filmin çıkmasına yaklaşık iki ay kala film yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanda ilk kez Bryan Cranston, Elizabeth Banks and Bill Hader’ın canlandırdığı karakterleri görüyoruz.

İlk fragmana nazaran, bu fragmanda hikayeye dair daha fazla detayı öğreniyoruz ve daha fazla aksiyon görüyoruz. Power Ranger’ların nasıl bir araya geldiklerini ve güçlerini nasıl keşfettiklerini gördüğümüz fragmanda, Bryan Cranston’ın canlandırdığı Zordon karakteri ve Bill Hader tarafından seslendirilen küçük robot Alpha 5 de görünüyor. Ayrıca ilk fragmanda bir anlığına gördüğümüz Repulsa karakteri, bu fragmanda tam anlamıyla yüzünü gösteriyor.

Power Rangers, 24 Mart’ta vizyona girecek.