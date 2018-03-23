PUBG Temalı SteelSeries Aksesuarları Tanıtıldı!

Son zamanların en çok konuşulan oyunu Playerunknown's Battlegrounds, SteelSeries ürünlerinde kendine yer buluyor. Geçtiğimiz günlerde mobil versiyonu da ortaya çıkan PUBG, tanıtılan ürünleri çekilişle dağıtacak.

Playerunknown's Battlegrounds temalı SteelSeries aksesuarları tanıtıldı. SteelSeries ve PUBG ortaklığıyla üretilen aksesuarlar, PUBG'nin birinci yıl kutlaması için yapmayı planladığı şeylerden sadece biri. Hali hazırda kendini kanıtlamış bir marka olan SteelSeries'in ürünlerinde PUBG logosu ve benzer içerikleri görmek oldukça heyecan verici.

PUBG'nin pazarlama müdürü Shane Rho, "SteelSeries, son zamanların en iyi ekipman üreticilerinden biri olduğundan dolayı, iş birliği yapmayı planladığımız bir markaydı. Bu ortaklıkla birlikte oyuncular, en iyi ekipmanları kullanırken PUBG'ye olan bağlılıklarını da göstermiş olacaklar." şeklinde bir açıklama yaptı. PUBG temalı SteelSeries ürünlerinden ilki, uzun zamandır satışta. 'QcK+ PUBG Edition Mousepad', klasik bir PUBG görseline sahip ve fiyatı yaklaşık 25 Euro.

PUBG'nin birinci yılına özel çıkaracağı ürünlerden en ilgi çekicisi ise, PUBG'deki 3. seviye çantanın birebir aynısı; ancak içi sürprizlerle dolu. SteelSeries ürünlerini içerecek olan bu çanta, PUBG hayranlarının yoğun ilgisini çekti. Bunun dışında kulak kısmı PUBG baskılı SteelSeries Arctis Pro Kablosuz Kulaklık ve MSI Optix MPG27C kavisli oyuncu monitörü de PUBG ortaklığında üretilen ürünlerden birkaçı. Üstelik burada saydığımız ürünler, birinci yıla özel olarak yapılacak çekilişle dağıtılacak. Çekilişe katılmak ve tüm ürünlere göz atmak için buraya tıklamanız yeterli.

PUBG temalı SteelSeries ürünleri oldukça yankı uyandıracak gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? PUBG temalı bu ürünler ilginizi çekti mi? Ülkemizde satışa sunulduğunda almayı düşünüyor musunuz?