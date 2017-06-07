Qualcomm'dan Snapdragon 836 Sürprizi Gelebilir!

Qualcomm, bu yıl için hali hazırda Snapdragon 835'i tanıtmıştı. Fakat firmadan yine bu yıl için yeni bir sürpriz daha gelebilir.

Mobil cihaz sektöründe, bilinçli alıcıların en dikkat ettiği şeylerden biri de cihazların sahip oldukları çipsetler. Ve bu çipsetlerin sektördeki en büyük geliştirici Qualcomm. Qualcomm, her sene, üst seviye cihazlar için geliştirdiği bir çipseti ile karşımıza çıkmakta ve bu yıl, söz konusu çipset Snapdragon 835 olarak açıklanmıştı. Fakat Qualcomm'un yine bu yıl için bir planı daha var.

Snapdragon 845'e dair haberler yavaş yavaş gelmeye başladı ve söz konusu çipsetin önümüzdeki yıl çıkacağını biliyoruz. Fakat Qualcomm, 835 ile 845 arasına bir model daha sıkıştıracak; Snapdragon 836.

Daha önceden Snapdragon 820'yi duruyan Qualcomm, bir süre sonra karşımıza daha gelişmiş özelliklere sahip Snapdragon 821 ile çıkmış ve çipset, o dönem amiral gemisi cihazlar olan LG G6, HTC U Ultra, Google Pixel ve Pixel XL gibi cihazlarda yer almıştı. Şimdi benzer bir hamle 836 ile gelecek ve 836, 835'e nazaran daha gelişmiş, iyileştirilmiş özelliklere sahip olacak.

Şu an için hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız 836 konusunda Weibo kaynaklı gelen haberlere göre; 836 2.5GHz 'large core' ve 740MHz grafik işlem birimine sahip olacak (bu özelliklerin her ikisi de, çok fazla olmasa da Snapdragon 835'ten yüksek). Çipsetin çıkış tarihi olarak bu yılın ikinci yarısı bekleniyor. Böyle bir durumda da Snapdragon 836 barındıran ilk cihazlar, Google Pixel 2 ve Pixel 2XL olarak karşımıza çıkabilir.