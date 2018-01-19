Razer Phone 2, Project Linda İçin Yeni Donanımlarla Gelecek!

Razer'ın CES 2018 fuarında sergilediği Project Linda konseptinin, bu yıl içinde gerçekleşmesi için şirket, Razer Phone 2 telefonlarının donanımında yeniliğe gidebilir.

Yeni bir söylentiye göre Razer, "Razer Phone 2" telefonları, CES 2018 fuarında sergilenen Project Linda konseptinin Eylül ayına kadar gerçekleşebilmesi için, yeni donanımıyla erken bir tarihte piyasaya sürülecek. Konsept, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak için Razer telefonları, bir dizüstü bilgisayar platformuyla birleştiriyor. Sizlerle Project Linda hakkında gerekli detayları CES 2018 fuarının gerçekleştiği sırada paylaşmıştık. Bunlara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

GSM Arena yaptığı haberde, Razer Phone 2'nin Eylül ayında piyasaya sürülmesinin, çoğu şirketin piyasaya sürdüğü ürünleri duyurduğu ve sergilediği IFA konferansıyla uyumlu olabileceğini belirtti. Razer'ın CEO'su Min-Liang Tan, Razer Phone 2 ve Project Linda hakkında, Twitter üzerinden gelen sorulara cevaben, lansman hakkında bilgi paylaşamayacağını ancak ürünlerin geliştirilmesinde bir miktar ilerleme kat ettiklerini söyledi.

Şirket, projeler hakkında resmi bir açıklama yapmıyor. Ancak Twitter gibi platformlar üzerinden yaptıkları açıklamalar ile aklımızda fikirlerin oluşmasını sağlıyor. Razer telefonun, dizüstü bilgisayar platformu için bir trackpad, hoparlör sistemi ve ikinci ekran olarak işlev göreceği Project Linda hakkında, hâlen bir fiyat açıklaması yapılmış değil. Bakalım Project Linda ve Razer Phone 2 hakkında tahminler doğru olacak mı ? Ürünler Eylül ayında piyasaya sürülecek mi ?