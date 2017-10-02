Cristiano Ronaldo için özel olarak üretilen Bugatti Chiron'un fiyatı dudak uçuklatıyor. Lüks araç koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyen dünyaca ünlü futbolcu, yeni aracıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ronaldo için özel olarak üretilen Bugatti Chiron, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Instagram hesabı üzerinden yeni aracını paylaşan dünyaca ünlü futbolcu, koleksiyonuna yeni bir araç daha eklemiş oldu.

Cristiano Ronaldo'ya 10 Milyon TL'ye mal olan yeni aracını gören büyüleniyor. Daha önceden de ABD fiyatı 500 bin dolar olan Ferrari F12 TdF2yi koleksiyonuna katan Ronaldo'nun yeni aracının özellikleri ise şöyle;

Beygir Gücü: 1,500

0-100 km/h: 2.6 saniye

0-400 km/h: 32.6 saniye

Maksimum Hız: 261 mph

İşte, karşınızda Ronaldo'nun koleksiyonunda yer alan diğer lüks otomobiller...

Bentley Continental GTC

Audi R8 Spyder V10

Ferrari F430

Bugatti Veyron

Lamborghini Aventador LP700-4

Audi RS 6 Avant

Maserati GranCabrio

Audi Q7

Audi S8

Ferrari 599 GTB Fiorano

Porsche 911 Turbo Cabrio

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

Range Rover Sport

Mercedes-AMG S65

Koenigsegg CCX

BMW M6

Aston Martin DB9

Rolls-Royce Ghost

McLaren MP4-12C

Porsche Cayenne Turbo S