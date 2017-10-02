Ronaldo için özel olarak üretilen Bugatti Chiron, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Instagram hesabı üzerinden yeni aracını paylaşan dünyaca ünlü futbolcu, koleksiyonuna yeni bir araç daha eklemiş oldu.
Cristiano Ronaldo'ya 10 Milyon TL'ye mal olan yeni aracını gören büyüleniyor. Daha önceden de ABD fiyatı 500 bin dolar olan Ferrari F12 TdF2yi koleksiyonuna katan Ronaldo'nun yeni aracının özellikleri ise şöyle;
- Beygir Gücü: 1,500
- 0-100 km/h: 2.6 saniye
- 0-400 km/h: 32.6 saniye
- Maksimum Hız: 261 mph
İşte, karşınızda Ronaldo'nun koleksiyonunda yer alan diğer lüks otomobiller...
Bentley Continental GTC
Audi R8 Spyder V10
Ferrari F430
Bugatti Veyron
Lamborghini Aventador LP700-4
Audi RS 6 Avant
Maserati GranCabrio
Audi Q7
Audi S8
Ferrari 599 GTB Fiorano
Porsche 911 Turbo Cabrio
Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe
Range Rover Sport
Mercedes-AMG S65
Koenigsegg CCX
BMW M6
Aston Martin DB9
Rolls-Royce Ghost
McLaren MP4-12C
Porsche Cayenne Turbo S