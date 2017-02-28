Aleksandr Osipoviç ismindeki Rus mühendis, 3D yazıcı yardımıyla Terminatör filmindeki robotun bir kopyasını geliştirdi.

6 yaşındayken izlediği 1991 yapımı Terminatör 2: Kıyamet Günü filminden çok etkilendiğini ve daha sonra da bu robotu geliştirmeye karar verdiğini söyleyen Rus mühendis Aleksandr Osipoviç, 3D yazıcı yardımıyla T-800 adını verdiği söz konusu robotu geliştirmeyi başardı.

Konuşma, öğrenme, başını hareket ettirme, göz kırpma gibi eylemleri yerine getirebilen robot, ayrıca sesleri tanıyıp internetten bilgi araştırabiliyor. Yazılımı 10 yıl gibi uzun bir sürede tamamlayabildiğini söyleyen Osipoviç, vücudu basmak için de 2 yılını harcamış. Yazılımı da Visual Basic programlama dilinde yapmış. Osipoviç, şu an için yalnızca sandalyede oturabilen T-800’ü yakın zamanda daha da geliştirerek gelecekte ona yürüme becerisini de kazandırmayı istediğini söyledi.

Rus mühendis, T-800 isimli robota Rusça olarak şu cümleleri kurabilme yeteneğini kazandırmış: "Benim adım John Henry, Eylül 2011'de devreye sokuldum. Sibernetik organizmalara aidim. Yönetmen James Cameron'ın 'Terminatör' filmindeki T-800 robotuna benzer biçimde, bir dahi tarafından geliştirildim. Geliştiricimin adı Aleksandr Osipoviç."