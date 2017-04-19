Rusya’nın Bryansk bölgesinde, uzunluğu 5 cm civarında olan ve 23 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen bir Venüs heykelciği bulundu. Vücut yapısının Kim Kardashian’la benzerlik göstermesi, heykelin biraz daha ilgi görmesini sağladı.

Rusya’da arkeologlar tarafından mamut dişinden oyulmuş, keskin vücut hatlarına sahip, 23 bin yıl önce oluşturulmuş bir heykelcik keşfedildi. Roma mitolojisinde aşk ve güzelliğin koruyucu tanrıçası olan bu Venüs heykelciği, vücut hatlarının benzerliği sebebiyle ünlü şov yıldızı Kim Kardashian’a benzetildi.

Heykelcikle ilgili Siberian Times’a açıklamalarda bulunan Moskova Arkeoloji Enstitüsü Taş Devri departmanından Dr. Konsantin Gavrilov, “Heykelde heybetli bir kadın tasvir edilmiş, ancak uzun ince bacaklarıyla olağanüstü zarif görünüyor. Bacaklarının hafifçe bükülmüş olması da Rembrant’ın tablosundaki Danae’yi hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Heykelciğin ‘üretkenliği simgelediği’ gibi bir algı oluşmuş olsa da yapılışının tarımın doğuşundan çok daha önce olması sebebiyle bunun imkansız olduğunu söyleyen Gavrilov, “Heykelcik 23 bin yıl önce yapılmış. Bu gibi tarih öncesi heykelcikler tören ve ritüellerde kullanılıyor.” cümlelerini kullandı.