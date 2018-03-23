Rusya’nın Siber Casus’u Basit Bir Hata Yüzünden Yakalandı

VPN protokollerini çalıştırmayı unutan hacker, Amerika'nın Democratic National Committee ağından çaldığı bilgileri sızdırırken fark edildi.

ABD’nin gizli ağına sızmak isteyen hacker, VPN hatası yaptığı için yakalandı. İnternet kısıtlamalarından kurtulmak için bizlerinde sıklıkla kullandığı VPN (Virtual Private Network, Sanal Özel Ağ), bilgisayarınızın fiziksel olarak bulunduğu yeri karşı tarafa şifreleyerek farklı gösteriyor. Kısaca açıklamak gerekirse, Türkiye’den girdiğimiz halde VPN sayesinde seçtiğimiz ülkeden giriş yapıyormuş gibi görünüyoruz. Bu sayede uygulanan internet protikol kısıtlamaları ve yasakları kalkıyor.

Democratic National Committee bilgisayar ağına sızmayı başaran Rus hacker, The Daily Beast’in raporuna göre WikiLeaks'e gönderdiği çalıntı e-postalarda VPN hatası yaptığı için fark edildi. Yakalanmasının ardından Romanya’da yaşayan Guccifer isimli hacker hiç bir gruba bağlılığının olmadığını söyledi, ancak yetkililer hacker’ın Rusya için çalıştığını düşünüyorlar.

Hacker’ın yakalanmasının tek sebebiyse dikkatsizlik. Democratic National Committee bilgisayar ağına sürekli giriş yapan Guccifer, bir seferinde VPN kullanmayı unuttuğu için yetkililer tarafından tespit edildi. Rus hacker’ın Hillary Clinton'un kampanyasını WikiLeaks üzerinden paylaşması, rakibi Trump için büyük bir nimet olmuştu. Bunun yanı sıra Guccifer, daha önce sızdığı ağdan topladığı birçok bilgiyi WikiLeaks’te paylaştı.

Son zamanlarda medyayı meşgul eden Rusların ABD seçimlerine olan etkileriyle ilgili işler yapan hackerla ilgili olarak çok fazla bilgi paylaşılmadı. Ayrıca VPN gibi basit bir protokolü atladığı için yakalanan Guccifer, henüz Rusya tarafından sahiplenilmedi. Muhtemelen Rusya doğru olsa bile hacker’ın kendilerine çalıştığını reddedecek.