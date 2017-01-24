Saatte 1250 KM Hızla Hareket Eden Süper Hızlı Trenler İçin Altyapı Hazır!

"Hyperloop" adı verilen süper hızlı trenlerin yeni dalgası, Fransa'nın Toulese şehrinde gelişmiş istasyonlar ile hayat buluyor.

Fransa'nın hızlı trenlerinden birinin bulunduğu Toulouse kentinde, yaklaşık 38.000 metrekare alana sahip bir tren istasyonu geliştirildi. Hyperloop Taşımacılık Teknolojileri rakibi Hyperloop One'ın gerisinde kalıyor gibi görünse de, son zamanlarda oldukça agresif bir tutum sergiliyor.

Şirket, geçen ayın başında hızlı trenler ve onları destekleyen istasyonlar hakkında 108 milyon dolarlık kaynak ayırdığını açıkladı. Ekonomik açıdan bakarsak, şirket, rekor sürede 31.8 milyon dolar nakit yarattı. Rakamın gerisi ise mesai saatleri ve ek hizmetleri kapsıyor.

Toulouse şehrinden, artık kullanılmayan eski bir askeri üs olan Francazal Havaalanı'nda küçük bir tesis kuruluyor. Şirket bu tesisi bazı prototiplerde denemek için kullanacak. Hava limanının yakınındaki açık arazilerde bile testler gerçekleşebilir.

Hyperloop TT, geçtiğimiz günlerde Slovakya ve Çek Cumhuriyeti ile Bratislava ve Brno'yu, hız yuvası olarak da bilinen bir hızyuvar treni ile bağlamak için yeni bir anlaşma yaptığını açıkladı. Toulouse, Orta Avrupa'da bu hatta kullanılacak trenleri geliştirmek için uygun coğrafi koşullara sahip.

Toulouse, havacılık endüstrisi konusunda Avrupa'nın en önde gelen şehirlerinden biri. Dünyanın en büyük üreticilerinden Airbus'un merkezi Toulouse'un yakınında, dolayısıyla pek çok uçak burada üretiliyor. .

Elon Musk, 2013 yılında Hyperloop (hızyuvar) konseptini özetlemişti. Manyetizma ve azaltılmış basınçlı borular ile birleştiren yeni bir tren teknolojisi zihinlerimize kazınmıştı. Tüplerin içinde çalışacak olan bu trenler, standart trenlerden çok daha hızlı. Bu gelişmelerin üstüne sektöre Hyperloop gibi firmalar adım attı. Teoride, trenin 1250 kilometre/saat hıza erişmesi mümkün. Söz konusu trenlerin ve istasyonların maliyeti ise 6 milyar doları aşıyor.