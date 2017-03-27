Samsung Doğruladı: Galaxy Note 7 Yeniden Satışa Çıkıyor!

Samsung, başına bir ton dert açan Galaxy Note 7'den vazgeçmiş değil. Cihazlar yeniden satışa çıkıyor.

1 ay kadar önce, geçtiğimiz yılın mobil cihaz sektöründeki en büyük hayal kırıklığı olan Note 7'nin 'refurbished' olarak geleceğinden bahsetmiştik. Bu 'refurbished' olayının da ne olduğunu açıklamak gerekirse; Türkçe manası “Yenilenmiş” olan bu terim arızalı cihazın marka tarafından hatalı aksamlarının düzeltilerek daha uygun fiyata satılması olarak adlandırılıyor. Garanti şartları daha sınırlı olan bu cihazlarda sorun yaşanma olasılığı ise normal bir telefondan genellikle farksız olmakta.

Samsung, daha önceden Note 7'lerin tamamen toplandıktan sonra tekrar satışa çıkmayacağını açıklamıştı. Fakat şirket, fikir değiştirmişe benziyor. Mobil Dünya Kongresi'nde Greenpeace protestocuları, toplanan 4.3 milyon Note 7'nin doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme tabii tutulması yönünde Sasmung'a baskı yapmış, Güney Koreli şirket de daha sonrasında telefonların çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürülecekleri teminatını vermişti.

Bu teminat, üç ilkeden oluşuyor. İlk olarak toplanan Note 7'lerin parçalarının test cihazlarında kullanılmak için ayrılacak. Bu parçalar arasında telefondaki yarı iletkenler ve kamera modülleri de bulunmakta. İkinci ilke ise telefonların bakır, nikel, altın ve gümüş gibi parçalarının bu konuda uzmanlaşmış geri dönüşüm firmaları kullanılarak geri dönüştürülmesi.

Üçüncü ve bizi en fazla ilgilendiren ilke ise, Note 7'lerin yeniden satışa sunulması. Bunun için Samsung, yenilenmiş ve geri dönüştürülmüş parçaların da yardımı ile belli sayıda satışa sunma ya da kiralama amacı ile, -muhtemelen- daha küçük bataryalar barındıran Note 7'ler üretecek.

Tabi bu yenilenmiş Note 7'lerin ne zaman ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı hala bir soru işareti. Birkaç gün sonra Samsung, yeni amiral gemisi cihazı Galaxy S8'in tanıtımını gerçekleştirecek. O sebepten ötürü Note 7 hamlesinin gelmesi için en uygun zaman, yaz ayları olarak görülmekte. Ancak yaz aylarında da bu kez bir başka amiral gemisi cihazı Note 8 görücüye çıkacak. O sebeple Samsung'un Note 7'yi, Note 8'i yüksek fiyatı sebebi ile alamayan müşterileri çekme amacıyla kullanması beklenebilir. Tabi Note 8'in yüksek fiyatla geleceği pazarlar da bu bağlamda genellikle Hindistan, Afrika ve Orta Doğu olarak karşımıza çıkmakta. Elektronik cihaz konusunda vatandaşın en çok belini büken ülkelerin başında gelen Türkiye için de Güney Koreli şirketin böyle bir hamle yapması pek sürpriz olmaz diyebiliriz.