Samsung Galaxy A6 ve A6+'ın Fiyatları Belli Oldu!

Seviyesinin çok üzerinde tasarıma sahip olan yeni Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+'ın Hindistan'da satışa çıkması ile birlikte fiyatları da belli oldu. Ne yazık ki kurdaki artış, Samsung giriş seviye telefonların dahi giriş seviye olamamasına neden oluyor.

Samsung’un ilk olarak Galaxy S8 ve S8+ modelleri ile birlikte tanıtmış olduğu ‘Infinity Display’ tasarım çizgisini giriş seviye modellerine getirmiş olan yeni Galaxy A6 ve Galaxy A6+, bu ayın başında tanıtıldıklarında büyük beğeni toplamayı başarmıştı.

Siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile Avrupa, Asya ve Latin Amerika, Güney Kore, Afrika ve Çin pazarlarında satışa sunulacak olan cihazların fiyatları ise tanıtım esnasında açıklanmamıştı. Fakat cihazların Hindistan’da satışa sunulması ile birlikte fiyatları da ortaya çıkmış oldu.

Samsung Galaxy A6

Ekran: 5.6” HD+ (720×1480) Super AMOLED

Arka Kamera: 16MP AF (F1.7)

Ön Kamera: 16MP FF (F1.9)

Boyut: 149.9 x 70.8 x 7.7 mm

İşlemci: Octa Core 1.6GHz

Hafıza: 3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı

Batarya: 3.000 mAh

OS: Android 8.0

Samsung Galaxy A6+

Ekran: 6.0” FHD+ (1080×2220) Super AMOLED

Arka Kamera: 16MP AF (F1.7) + 5MP FF (F1.9)

Ön Kamera: 24MP FF (F1.9)

Boyut: 160.2 x 75.7 x 7.9 mm

İşlemci: Octa Core 1.8GHz

Hafıza: 3GB / 4GB RAM, 32 / 64GB Depolama Alanı

Batarya: 3.500 mAh

OS: Android 8.0

Yeni Galaxy A6’nın 32GB’lık versiyonu 1450 TL fiyat etiketi ile, 64GB versiyonu ise 1550 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Yalnızca 64GB’lık versiyonu olan Galaxy A6+ ise 1750 TL fiyat etiketi ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Dürüst olmak gerekirse bu fiyatlar ortalama bir giriş seviye akıllı telefon için oldukça yüksek görünüyor. Fakat dolar kurunun 4.55 TL seviyesine yükseldiğini düşünürsek şirketlerin de bu konuda yapacakları çok bir şey olduğunu söyleyemeyiz.