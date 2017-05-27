Yenilenmiş Samsung Galaxy J7 ve J5'in İlk Görüntüleri Sızdı!

Firmanın orta seviye cihazlarda trendleri belirleyen telefonları J7 ve J5’in 2017 versiyonlarına ait ilk görüntüler internete düştü.

Samsung Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5'i (2017) daha yeni duyurdu. Satış rekorları kıran ve müşterisine bir amiral gemi deneyimi sunacak kadar iddialı cihazlar, ilk çıktığı seneden bu yana her yıl yenileniyorlar. Samsung aslında cihazları bu kadar erken duyurmayı istemiyordu fakat, sızıntılar duyuru planlarını biran erkene çekti. Tam resmi tanıtım için gün verilmesi beklenirken, Rusya’dan cihazların incelendiğin 2 adet video ortaya çıktı.

Hem Galaxy J7 (2017) hem de Galaxy J5 (2017) metal gövdeye sahip tasarımları ile göze çarpıyorlar. Boyutları birbirinden farklı ve parmak izi okuyucularını artık Galaxy J serisinde de görmek mümkün.

Galaxy J7 (2017) Özellikleri:

5.5 inç 1080P ekran

8 çekirdekli Samsung Exynos 7870 işlemci

3 GB RAM, 16 GB hafıza ve microSD desteği

3600 mAh batarya

13 MP arka ve ön kamera (Her ikisi de LED flaşlı)

Galaxy J5 (2017) Özellikleri:

5.2 inç 720P ekran

8 çekirdekli Samsung Exynos 7870 işlemci

2 GB RAM, 16 GB hafıza ve microSD desteği

3000 mAh batarya

13 MP arka ve ön kamera (Her ikisi de LED flaşlı)

Şu ana kadar cihazlar hakkında netleşen veriler bunlarla sınırlı. Bunun yanında Galaxy J3’ünde yenilenmiş seriye dahil olması beklenirken, tüm cihazların Android 7.0 Nougat ile geleceğini belirtelim.

Türkiye’de satışa sunulmasına kesin gözüyle baktığımız cihazlar için net tarih şu an bulunmuyor. Elimize ulaşan haberleri sizinle hemen paylaşacağız, takipte kalın :)