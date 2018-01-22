Samsung, Galaxy S9 Kamerasının Yeteneklerini Duyurdu!

Samsung, web sitesinden yayınladığı makale ile Galaxy S9'da da kullanılması muhtemel yeni ISOCELL kamera sensörünün yeteneklerini duyurdu.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un süper hızlı 12 megapiksel çift piksel teknolojili, OIS’li değişken diyaframlı ve süper ağır çekimli bir kameraya sahip olacağını zaten biliyorduk. Ayrıca bazı sızıntılara göre Galaxy S9, 1000fps süper ağır çekimi de destekleyecekti.

Samsung’un resmi web sitesinde yayımladığı yeni ISOCELL kamera sensörü bilgileri, tek kamera ile geleceği için performansı fazlasıyla merak edilen Galaxy S9 ana kamerası hakkında oldukça önemli bilgiler veriyor. 3-stack FRS sensöre sahip olması beklenen Galaxy S9, görüntüleri oldukça hızlı odaklayabilecek.

Galaxy S9, 1080p Full HD çözünürlükte 480fps ile ağır çekimler gerçekleştirebilecek. Daha da iyisi cihaz 720p HD çözünürlükte 960fps süper ağır çekimi destekleyecek. 720p çözünürlükte 960fps ağır çekim özelliği Xperia XZ Premium modelinde de bulunuyor. Fakat Xperia XZ Premium bu özelliği belirli bir süre ile kısıtlıyordu.

Galaxy S9 kamerasının bir başka özelliği ise Süper Faz Tespitli Otomatik Odaklama olacak. Özellik hakkında web sitede çok fazla detay verilmese de genel olarak ortam ışığının iyi olmadığı durumlarda hareketli nesneleri arka plandan daha kolay ayıran ve bu sayede daha hızlı odaklama gerçekleştiren bir teknoloji olduğu söylenebilir.

Galaxy S9+ çift kamera ile tanıtılacağı için üst seviye bir görüntü kalitesi sunmasına kesin gözü ile bakılıyor. Buna karşın Galaxy S9 tek kamera ile tanıtılacak ve bu nedenle fotoğraf kalitesi ve kamera yetenekleri çok daha fazla merak uyandırıyor. Galaxy S8’e göre devrimsel yenilikler gerçekleştirmeyen cihazın kamera yönünde tüketicileri büyülemesi oldukça önemli bir konu.