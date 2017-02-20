Samsung Galaxy Tab S3 ile İlgili Yeni Görseller Sızdırıldı

MWC 2017’de tanıtılacak olan Samsung Galaxy Tab S3 ile ilgili yeni görseller sızdırıldı. Görseller, cihazla ilgili birçok detayı açığa çıkarıyor.

MWC 2017’nin başlamasına yaklaşık bir hafta kala, Samsung’un yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S3 ile ilgili yeni detaylar sızdırıldı. Bu yeni detaylar, cihazın kullanımının ve özelliklerinin anlatıldığı görseller ile birlikte ortaya çıktı. Görsellerde S Pen, tabletin tasarımı ve kullanıcı arayüzü gibi birçok detay yer alıyor.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla Samsung Galaxy Tab S3 ile birlikte gelecek olan S Pen, bazıları Samsung Galaxy Note 7’ye özel olan birtakım gelişmiş özelliklere sahip olacak. Bununla birlikte tabletin alt tarafında iki adet ve üst tarafında iki adet olmak üzere, toplamda dört hoparlörü bulunacak. Samsung Galaxy S8’de fiziksel bir ana ekran tuşu bulunmayacak olmasına rağmen, Samsung Galaxy Tab S3, parmak izi tarayıcısının entegre edildiği bir ana ekran tuşuyla birlikte gelecek. Ayrıca tablette micro USB girişi yerine USB Type-C girişi bulunacak olması da dikkat çekiyor.

Tabletin sızdırılan bütün görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.