Samsung Müzik yeni bir güncelleme aldı. Uygulama, artık Android Oreo desteğine sahip ve bununla birlikte yepyeni özellikler de kazandı.

Samsung, kendi akıllı telefonlarında gömülü olarak sunduğu ve Play Store’dan diğer Android telefonlara da indirme imkanı verdiği müzik uygulaması Samsung Müzik’e yeni bir güncelleme yayınladı.

16.2.08.22 sürümüne yükselen Samsung Müzik, artık Android Oreo desteğine sahip. Bu da uygulamanın gelecekte çok daha yetenekli olabileceğinin bir habercisi. Bunun dışında uygulamaya bazı yeni özellikler de eklendi.

Samsung Müzik’te artık alfabetik kaydırma bulunuyor. Dolayısı ile artık müziklerinizi ismine göre sıralayabileceksiniz. Artık farklı sanatçıları ve parçaları bulmak daha kolay, ayrıca müzikçalara karışık çalma özelliği de eklendi.

Eğer bir ‘edge’ model Samsung amiral gemisi kullanıyorsanız, artık kenar ışığını kapatma seçeneğine sahipsiniz. Tüm yeni özelliklerle birlikte güncelleme, daha kararlı bir müzik keyfi için tonlarca hata düzeltmesi de içeriyor.

Henüz Samsung amiral gemileri Android Oreo güncellemesi almış değil. Fakat Samsung’un kendi uygulamalarına Android Oreo desteği sunmaya başlaması, Güney Koreli şirketin yakın zamanda Galaxy S8 ve S8+’a Android Oreo güncellemesi yayınlayacağının bir habercisi olabilir.