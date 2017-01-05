SanDisk’ten Mobil Oyun ve Uygulamalara Özel 256GB MicroSD Kartı!

Kısa süre önce mobil oyun ve uygulamalara özel geliştirilen Class A1 sınıfına ait ilk MicroSD kartlar SanDisk’ten geldi.

Sizlere kısa bir süre önce mobil oyun ve uygulamalara özel, çok daha hızlı okuma ve yazmaya sahip olan MicroSD kart sınıfı olarak A1’in geldiğinden bahsetmiştik.

Yukarıdaki haberimizde de görebileceğiniz gibi telefonları bazı durumlarda yavaşlatan kartlara çözüm olarak getirilen Class A1 kartlar, saniyede en az 10MB okuma ve yazma, ayrıca IOPS değeri olarak okumada 1500, yazmada 500’e çıkartılmıştı.

Buradan hareketle ilk hamlesini yapan SanDisk, ilk etapta 256GB depolamaya sahip olan ve Class A1 özellikli MicroSD kartını duyurdu. 256GB SanDisk Ultra microSDXCTM UHS-I kart Premium Edition adını alan kart, saniyede 95 MB okuma hızına sahip. Aynı zamanda Google Play’de bulunan SanDisk Memory Zone adlı uygulama ile de dosya yönetimi desteği veren bu kart, 200 Dolar fiyatıyla bu ay içerisinde satışa çıkacak.

Kısa süre sonra 128GB, 64GB ve 32GB gibi modellerinin de gelmesini beklediğimiz bu MicroSD kartları bu yıldan itibaren Class 10 yerine mobil oyuncuların tercihi olacak.