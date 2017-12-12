Sapık Yapay Zeka, Ünlülerin Sahte Porno Videolarını Üretiyor

Reddit kullanıcısının aklını çeldiği bir yapay zeka, ürettiği sahte porno videoları ile ünlülerde korku yaratmaya başladı.

Günümüzde gelişmekte olan yapay zekalar, kanseri yok etmek, trafik kazalarının sonunu getirmek, iklim değişikliğini tersine çevirmek ve insan ilişkileri kurmak üzerinde çalışıyorlar. Bu çalışmaları ile son derece güzel adımlar atan yapay zekalar, niyeti kötü olan insanların eline geçince çok farklı işler yapıyorlar.

Bir yapay zeka, ünlülerin sahte porno videolarını oluşturmaya çalışıyor. Kendisine son derece ilginç bir alan belirleyen sapık yapay zeka, şu ana kadar Gal Gadot, Maisie Williams, Taylor Swift, Aubrey Plaza, Emma Watson ve Scarlett Johansson gibi dünyaca ünlü isimlerin sahte porno video ve giflerini yayınladı.

Yüz değiştirme algoritmasını kullanarak vücut tipleri ünlülerle uyuşan porno yıldızlarını eşleştiren yapay zeka, Reddit kullanıcısı “deepfakes” isimli kişi tarafından hedefini belirledi. Bazı yapay zeka algoritmaları bir süreden beri herkese açık kaynak kodlu olarak veriliyordu.

Bu yapay zeka, YouTube ve Google görsellerde gördüğü ünlüleri çok farklı bir şekilde hayal etme kararı aldı. Yapay zekanın yapabileceği şey son derece geniş. Dünya üzerindeki pek çok ünlüyü, Instagram fenomenini hatta iş arkadaşınızı bile sahte porno videoları içerisinde oynatabilir. Durum bu açıdan bakıldığında son derece ciddi bir hal almaya başlamış gibi duruyor.

Peki, sizce gelecekte porno yıldızları yerine yapay zekaların oluşturduğu videolar mı olacak? Sadece porno sektörü için değil, sinema anlamında da düşünülebilir. Örneğin, bir hikaye yazdığınızı ve bunu bilgisayara yüklediğinizi düşünün. Yapay zeka, sizin hikayenizi seçtiğiniz oyuncularla birlikte bir sinema filmi yapabilir mi? Sanırım bu tarz teknolojiler için henüz erken, ancak biz yine de internette paylaştığımız şeylere dikkat edelim.