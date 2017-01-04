Her Sene ‘Geliyor’ Denen Yerli Yapım Shameless Bu Sene Harbiden Geliyor mu?

2014’ten bu yana ha geldi ha gelecek söylentileri ile dönen Shameless’ın yerli yapım versiyonu bu sene harbiden geliyor olabilir.

Aslen İngiliz yapımı olan, ancak dünya genelinde Amerikan versiyonunun tuttuğu “kara mizah” tarzındaki aykırı dizi Shameless, nedense 2014’ten bu yana her sene “Türkiye’ye uyarlanıyor” söylentileri ile ön plana çıkıyor.

Bu sene çok daha fazla ve daha yılın başından dillendirilen söylentiye göre kadrosu ve senaristi bile belli olan Shameless, “Utanmazlar” adıyla Med Yapım tarafından televizyon ekranlarına taşınacak. Senaryosunun ise Desperate Houseviwes’ı “Umutsuz Ev Kadınları“ adıyla Türkçe uyarlamasını da yazan Meryem Gür tarafından yazıldığı iddia ediliyor.

Dizinin başrolleri için ise Adını Feriha Koydum'un ünlü oyuncusu Hazal Kaya ve Kiraz Mevsimi’nden Serkan Çayoğlu olduğu, aynı zamanda İlişki Durumu: Karışık ile ünlenen Seren Şirince olduğu belirtiliyor.

Daha önce Kanal D için geleceği söylenen Shameless’ın yerli versiyonu için şu anda “kanal belli değil” söylentileri varken, mantıklı olarak oturup düşündüğümüzde genel olarak cinsellik, uyuşturucu, alkol ve eşcinsellik gibi bizim ülkemizin genelinin kaldıramayacağı öğeleri yoğun olarak işlemesi sebebiyle bir televizyon kanalında olacağını düşünmüyorum. RTÜK gibi bir mecra hayatta bu öğelerin yoğun kullanılmasına izin vermez. RTÜK’e göre yapılmak istense ise Shameless’tan alakasız bir yapım ortaya çıkar. Buradan hareketle aklıma gelen yayınlayabilecek iki mecra ise Netflix ve BluTV oluyor.

Netflix’in daha önce duyurduğu yerli Netflix Original serilerinden biri olması ise Shameless’ın Showtime ürünü olması sebebiyle ihtimali bir hayli düşük. Böylece elimizde hem daha önceki Kanal D söylentilerine de denk gelecek şekilde BluTV ihtimalini güçlendiriyor. Hem internet dizisi olması sebebiyle RTÜK engeline takılmayacak, hem de kafa rahat bir şekilde uyarlama yapılabilecek. Ancak bu noktada ne kadar iyi olur, bunu bilemiyoruz.

İlerleyen zamanlarda Yerli Shameless’ın gelip gelmeyeceğini, gelirse hangi kanalda ve nasıl olacağını hep beraber göreceğiz.