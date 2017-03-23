Siri Sayesinde Annesinin Hayatını Kurtadan 4 Yaşındaki Çocuk

Sadece 4 yaşında küçük bir çocuk, fenalaşan annesinin hayatını Siri'yi kullanmayı akıl ederek kurtardı.

Çocukların küçük yaştan mobil cihazlar ile haşır neşir olmaları pek onaylanan bir şey değildir ki çoğu uzman da bu görüşü savunur. Fakat bazen istisna olarak gösterebileceğimiz olaylar da yaşanmıyor değil.

Bu konuda son örnek İngiltere'den gelmekte. Londra'da yaşayan sadece 4 yaşındaki Roman isimli çocuk, Apple'ın akıllı sanal asistanı Siri sayesinde annesinin hayatını kurtarmayı başardı.

Bir anda fenalaşarak yere yığılan annesini göre küçük çocuk, polisin numarasını bilmediğinden arayıp yardım isteyemedi. Ancak sonrasında, küçük Roman zekice bir hareket yaparak, polisi çağırmak için Siri'yi kullandı. Annesinin iPhone'unu alan çocuk Siri'ye polisi aramasını söyleyerek polise ulaştı. Daha sonrasında polise annesinin durumundan bahseden Roman, polise ev adresini de söyleyerek tam anlamıyla annesinin hayatını kurtarmayı başarmış.

Roman'ın polis ile telefondan gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydına buradaki kaynaktan ulaşabilirsiniz.

İşin asıl etkileyici kısmı ise 4 yaşındaki Roman'ın ev adresini iyi bir şekilde bilmesi ve iPhone kilidini açmak için yerde yatan annesinin parmağını kullanması olmuş. 4 yaşında bir çocuk için gerçekten büyük bir başarı.