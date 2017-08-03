Sizi 1990'lı Yıllara Alıp Götürecek Efsane Oyun b00tl3g kr3w

b00tl3g kr3w, bizleri 10 dakikalığına 1990'lı yıllardan başlayan ve 2000'li yılların başına kadar devam eden atari oyunları günlerine götürüyor..

1990'lı yıllardan 2000'li yılların başına kadar süren atari oyunları çılgınlığını hatırlayanlar elbet vardır. b00tl3g kr3w, Mario'nun, Sonic'in, Tetris'in ve daha birçok atari oyununun içine sığdırıldığı bir oyun. b00tl3g kr3w, incecik ve yüksek çözünürlüklü monitörünüzden oynasanız bile sizleri 10 dakikalık bir süre zarfında 20 yıl öncesine kadar götürebiliyor. Oyunumuzun başlangıç ekranı eski bir bilgisayar açılış ekranı olarak tasarlanmış. Ama gerçekten de öyle tüplü monitörlerimizin verdiği o kavisli görünümü, oyun içerisinde bize yansıtmayı başarabilmişler.

Oyunun pencere boyutunu ayarlamak için kısayollar verilmiş, isterseniz bu kısayolları kullanarak pencere boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Oyunun açılış ekranı gittikten sonra bizleri Windows XP'nin arayüzünü andıran bir ekran karşılıyor.

Oyun içinde arkadaşlarımız ile konuştuğumuz bir uygulama var. Her konuşma sonrasında bizleri geçmişe götüren, yeni bir oyun karşılıyor.

Oyunun sonunda siz yeni bir nostalji yaşarken ekran ilk önce parazitlenmeye başlıyor, ardından tüm oyunlar iç içe girerek ekranda karmaşık bir görüntü ortaya çıkıyor.

Telif hakları ile ilgili yaşanan bir sorundan dolayı gerçek oyun karakterlerine yer verilmemiş, ancak gerçek oyunları bizlere hatırlatacak kadar güzel yapılmış bir oyun. Siz de b00tl3g kr3w isimli sizleri geçmişe götüren oyunu oynamak istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.