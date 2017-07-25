Hacklenen Sarah Hyland’ın çıplak fotoğraflarının yayınlanmasından birkaç gün sonra bu sefer Kylie Jenner’ın Snapchat hesabı hacklendi.

Yeni bir The Fappening olayı daha yaşanacak gibi duruyor. Geçtiğimiz aylarda Emma Watson dahil birçok ünlü ismin çıplak fotoğrafları bu sızıntıyla ortaya çıkmış, olay hukuki boyutlara taşınmıştı. Bu sefer dünya genelinde son dönemin en popüler isimlerinden olan Kylie Jenner kötü niyetli kişilerin kurbanı oldu.

23 Temmuz’da Snapchat hesabı saldırıya uğrayarak hacklenen Jenner, saldırganlar tarafından bu platform üzerinden çıplak fotoğraflarının yüklenmesiyle tehdit edildi. Daha sonra saldırganın hesap üzerinden 19 yaşındaki ünlü isme ve Kardashian ailesindeki bireylere ait çıplak fotoğrafları isteyen kişilere bir çağrıda bulunsa da elinde bir belgenin bulunmadığı düşünülmeye başlandı.

Hacker, bu zamana kadar herhangi bir fotoğraf paylaşmadı fakat bu yine de akıllara Jennifer Lawrence, Kate Hudson gibi ünlü isimlerin başına gelen iCloud faciasını hatırlattı. O dönemde önce ünlü isimlere ait iCloud hesapların hacklendiği, ardından da mevcut çıplak fotoğrafların afişe edeceği söylenmiş ve söylenildiği gibi de gerçekleşmişti. Bu saldırının arkasında bulunan bilgisayar korsanı geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı suçu kabul etmiş ve 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kylie Jenner’ın hesabını kaptırmasına sebep olarak zayıf bir parola kullanması düşünülüyor.

Güncelleme: Hesabı ele geçiren hacker, elinde hiçbir çıplak görüntünün olmadığını söyledi -varsa da hapis cezası almaktan korktuğu için olmadığını söylemiş olabilir-. Jenner ise Twitter hesabından ‘ona yalnızca oyun oynaması için izin veriyorum’ diyerek herhangi bir sıkıntının olmadığını ima eden bir paylaşımda bulundu.