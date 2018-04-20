Louisiana’da bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 2 öğrenci, çocuk pornografisi dağıttıkları iddiası ile Çarşamba günü tutuklandılar. Snapchat üzerinden çıplak fotoğraflarını tüm okula dağıtan biri kız iki öğrenci, polis tarafından ailesine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisian eyaletinde akıl almaz bir olay gerçekleşti. Bir ilkokulda öğrenim gören biri kız öğrenci, başka bir erkek öğrenciye Snapchat aracılığı ile çıplak fotoğraflarını gönderdi. Fotoğrafı alan erkek öğrenci ise bu fotoğrafı aynı okuldaki sayısız kişiye yine Snapchat aracılığı ile dağıttı.

Hiçbir doğru tarafı bulunmayan olay ise fotoğrafın yöneticiler tarafından görülmesi sonucu açığa çıktı. Devreye polisinde girmesiyle olay derinlik kazanırken, Bonne Ecole İlkokulunda bu büyük bir skandala neden oldu. Kız ve erkek öğrenciler tutuklandıktan sonra, reşit olmadıkları için ebeveynlerine teslim edildi.

Olay sonrası açıklama yapan polis şefi Randy Fandal, “Çoğu çocuk durumun farkında olmasa da, kendilerine ait çıplak fotoğrafları paylaşmak suçtur. Bu noktada ebeveynlerin çocukları ile ilgilenmeleri ve onlarla samimi bir diyalog kurmaları gerekiyor” dedi. Diğer bir yandan olay şu an açık vermiş olsa da, aslına bakılırsa birçok reşit olmayan çocuk bu davranışı tekrarlıyordu.

Olayın detayları hala gizemini korurken, fotoğrafın izinli mi izinsiz mi dağıtıldığı bilinmiyor. Araştırmalarına devam eden polis görevlileri, bunun bir intikam pornosu olabileceği ihtimali üzerinde de duruyorlar. Yaşları belirtilmeyen öğrencilerin, ilkokulda okudukları düşünülecek olursa işin korkunç boyutunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bu noktada ebeveynlere düşen en büyük görev, şüphesiz ki çocuklarını denetim altına tutarak akıllı telefonlarını kontrol etmek olacaktır.