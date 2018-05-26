Oldukça İlginç Özellikleri Bulunan 8 Garip Gezegen

Evren öylesine büyük ki, çok farklı farklı özelliklere sahip olan gezegenler bulmak da hayli normal oluyor. Fakat bazılarının özellikleri, garip olmaktan da öte...

Geçen günlerde Uranüs'ün osuruk koktuğuna dair bir açıklama yapılmasının ardından, evrende daha ne tür değişik gezegenler olduğunu inceleyelim dedik. İşte dev halkalısından, yapayalnız olanına; pembe renklisinden, cam yağmurlarına ev sahipliği yapanına kadar pek çok ilginç gezegen...

1. HD 189773b

Dışarıdan bakıldığında mavi olarak gözüken bu gezegen, bu yönüyle Dünya'ya biraz benziyor. Fakat mavi renginin nedeni ise çok farklı; gezegendeki cam yağmurları! Tüm atmosferi silikat parçacıklarıyla dolu olan ve yüksek sıcaklığı nedeniyle bu partikülleri cama dönüştüren gezegen, her noktasında esen aşırı hızlı rüzgarları da hesaba katınca cam parçacıklarının oradan oraya ölümcül bir şekilde uçuştuğu bir yer haline geliyor. Bu gezegene gitmek, bir iki saniye içinde paramparça olarak ölmek anlamına geliyor...

2. Gliese 504b

İlk meydana geldiği dönemde sahip olduğu sıcaklıklardan ötürü bu gezegen, oldukça etkileyici bir pembe renge sahip olmasıyla ünlü.

3. PSR B1620-26 b

Bu gezegenin özelliğiyse, 12.7 milyar yıllık yaşıyla evrendeki bilinen en yaşlı gezegen ünvanının sahibi olması. Asıl ilginç olansa, o dönemlerde evrende gezegenlerin oluşmuş olmasının imkansız olduğuna dair teorilerin, bu gezegenle birlikte yalanlanmış olması. Ancak hala nasıl oluştuğu anlaşılabilmiş değil.

4. HD 188753

Bu gezegen, son derece nadir olarak görülen üçlü yıldız sistemlerinden birinde yer almasıyla ünlü! Gezegenin etrafında döndüğü ana yıldız, başka bir yıldızın etkisi altındaki bir yörüngeye sahip. Üstelik etkisi altında olduğu yıldız da, başka bir yıldız etrafında dönüyor. Özetle gökyüzüne bakınca, bizim Güneş'imiz gibi üç yıldız birden görebiliyorsunuz.

5. PSR J1719-14b

Bu gezegenin ilginç özelliği, yıldızı etrafındaki yörüngesinin kısalığı. Bu kısa yörüngesi nedeniyle gezegendeki 1 yıl, bize göre yaklaşık 2 saat sürüyor. Yani bu gezegende dünya zamanıyla bir yıl yaşadığınızda, oraya göre tam 4 bin yaşında oluyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi gezegenin yüzeyinin elmaslarla kaplı olduğu iddiaları da mevcut.

6. PSO J318.5-22

Evrenin en hüzünlü hikayelerinden birine sahip olan garip isimli bu gezegense, bir yıldıza sahip değil. "Serseri gezegen" olarak tanımlandırılan dostumuz, boyut olarak Güneş Sistemi'mizdeki tüm gezegenlerin toplamından daha büyük. Kendisini diğer serseri gezegenlerden ayıransa, bu kategorideki en genç gezegen olması. Yaşam döngüsünün bu kadar erken bir evresinde neden yıldızı tarafından uzaya savrulduğuysa şimdilik bilinmiyor.

7. TrES-2b

Evrendeki en karanlık gezegen olarak tanımlanan TrES-2b'nin havalı bir ünvana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yüzeyine ulaşan ışığın %1'ini bile yansıtmayan bu gezegen, bu nedenle kömürden bile daha siyah. Bu özelliğinin nereden geldiği ise henüz çözülebilmiş değil.

8. J1407b

Evrenin belki de en büyüleyici gezegeni olan J1407b, Satürn'ün halkalarından tam 200 kat daha büyük olan halkalarıyla oldukça ihtişamlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Satürn bile muhteşem gözükürken, bu gezegenin nasıl göründüğünün hayalini sizlere bırakıyoruz.