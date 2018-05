Sony: PlayStation 4'ün Ömrünün Son Aşamasına Girdi!

Sony Interactive Entertainment CEO'su John Kodera, PS4'ün yaşam döngüsünün son aşamasına girdiğini ve Sony'nin PS4'ün yerini alacak bir ürün geliştirdiğini söyledi.

PlayStation 4, PlayStation 3’ün piyasaya sürülmesinden tam 7 yıl sonra konsol oyuncuları ile buluşmuştu. Bununla birlikte PlayStation 4 de yakında 5. yıl dönümünü kutlayacak. Konsol oyuncuları için en olumlu fikir; Playstation 5’in Sony HQ’da geliştirme aşamasında olduğu. Fakat oyuncular, PS5 için biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Wall Street Journal’dan Takashi Mochizuki’nin Twitter gönderisine göre Sony Interactive Entertainment CEO'su John Kodera, Sony IR Day 2018 etkinliğinde PS4’ün yaşam döngüsünün son evresine girdiğini söyledi. Sony’nin gelirleri ile ilgili bir rapor paylaşan Kodera, birim sayısındaki düşüşün şirketi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Sony IR Day etkinliğindeki analist ve yatırımcılara şirketin PS4’ün yerini alacak bir ürün piyasaya süreceğini açıklayan Kodera, Mart 2021’den itibaren PlayStation markasının geleceğe doğru bakacağını belirtti. PS5’i görmek için 2021’e kadar beklememiz gerekip gerekmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Cihaz donanımını bir kenara bırakarak yazılım hakkında konuşan Kodera, PlayStation’ın Horizon Zero Dawn, Knack gibi yeni oyunlarıyla ve God of War, Shadow of the Colossus gibi eski oyunların güncellenmesiyle büyük kitleleri markası altında toplamaya devam edeceğini belirtti. Ne yazık ki PS4’ün ömrü hakkındaki bilgilerimiz şu an için bunlarla sınırlı.