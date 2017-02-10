Sony'den 4K ve HDR Destekli Yeni Android TV Serisi

Sony, 4K çözünürlük ve HDR desteği sunan yeni Android TV serisini piyasaya sürdü. Ayrıca bu televizyonlar için kısa bir süre içinde Google Assistant desteği sağlanacak.

Birkaç yıldır hizmet veren Android TV, pek popüler oldukları söylenemez. Ancak platform, yavaş bir şekilde de olsa mesafe katediyor. Yakın bir zaman önce LeEco, uygun fiyatlı 4K Android TV’lerini tanıttı; geçtiğimiz ay ise Nvidia, Android TV tabanlı Nvidia Shield TV’yi duyurdu. Şimdi ise platformun ilk destekçilerinden biri olan Sony, yeni Android TV tabanlı 4K HDR TV’leriyle geri döndü.

Sony’nin yeni XBR-X800E, XBR-X850E, XBR-X900E ve XBR-X930E / XBR-X940E TV’lerinin ekran boyutları 43 inç ile 75 inç arasında değişiyor ve hepsi 4K çözünürlük ve HDR desteğine sahip. Sony, bu televizyonlarında geliştirilmiş görüntü işleme ve daha iyi görüntü ve renk detayı için “4K HDR Proccessor X1 Extreme” ismini verdiği özel işlemcileri kullanıyor.

Sony’nin bu yeni televizyonlarının en önemli özelliklerinden biri, Google Assistant. Televizyonlara birkaç ay içinde Google Assistant desteğinin gelmesi bekleniyor. Ayrıca diğer Android TV’lerdeki gibi, bunlardan da Google Play’e erişilebiliyor ve Chromecast destekli uygulamalar kullanılabiliyor. Bununla birlikte bu televizyonlar, Google Home ile birlikte çalışabiliyor.

Televizyonların fiyatları ise 999 dolar ile 7.500 dolar arasında değişiyor. Bu yeni modeller bugün Best Buy’da ön satışa açıldı ve siparişler mart ayında teslim edilecek.