Yıllardır televizyon dünyasının en fenomen bilgi yarışmalarından birisi olan Kelime Oyunu, sık sık farklı yarışmacılarıyla gündeme geliyor. Ancak bu kez konuşulan yarışmacı, soruyu görmeden yanıtlayınca herkesi şok etti.

Televizyon dünyasında pek çok yarışma programı izliyoruz. Bu programlardan büyük kısmı verdikleri ödüllerle ön plana çıkarlarken, yarışma formatıyla ilgi gören çok az program var. Kelime Oyunu ise uzun yıllardır farklı kanallarda yayınlanarak her zaman ilgi toplamayı başardı. Üstelik verilen ödülün adı bile geçmeden.

Ali İhsan Varol’un güzel sunumuyla izlediğimiz programın 14 Şubat için yayınlanan özel versiyonun bu kez programın yıllar önceki yarışmacıları çift olarak tekrar yarıştılar.

Yarışmaya 7 yıl önce katılmış olan Ceren ve eşi Görkem, çift olarak yerlerini aldılar. Ali İhsan Varol’un sorduğu bir soruya Ceren hanım soruyu görmeden yanıt verdi:

Son derece başarılı bir yarışma çıkartan çift, Kelime Oyunu yarışma tarihinde belki de bir ilki başardılar. Sunucu Ali İhsan Varol bu sorudan önce cevabın tek kelimeli bir bitki olduğunu söylemişti. İpucu almadan sezilerini kullanan Ceren Hanım, yanıtı doğru tahmin etmiş oldu.

Cıvık yarışma programları, bilgi derken algı yönetimine dönen soruların yer aldığı bilgi yarışmalarından çok uzakta sade ve şık bir program olan Kelime Oyunu’nda bakalım daha ne ilginçlikler göreceğiz.

Bu arada, yıllar önceki efsane yarışmacı Yusuf Bey’in harf almadan 23 saniyede bitirdiği efsane programı tekrar hatırlayalım: