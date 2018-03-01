Ülkemizde en çok tüketilen patates cipsi markalarından Ruffles, ciddi bir krizle karşı karşıya. Firmanın A101 ve Migros gibi market zincirlerinden alınan paketlerinden fare ve kızarmış böcek gibi yabancı nesnelerin çıktığına yönelik iddialar şok etkisi yarattı.

Hazır gıdaların sağlığımıza yönelik zararları hakkında sayısız araştırma varken, herhangi bir yarar sağladıklarına ilişkin bilimsel bir veri bulunmuyor. Onları sadece alışkanlıklarımızdan, lezzetlerinden ve pratik olmalarından dolayı tüketiyoruz. Elbette tüm bu araştırmalara konu olan başta patates cipsi olmak üzere bütün gıdalar, içinden yabancı madde çıkma şartlarına sahip değiller. Zaten öyle olsa kimse tüketmezdi.

Ruffles, ülkemizde önde gelen cips üreticilerinden birisi ve pazarın büyük çoğunluğunu, uzun yıllardır elinde bulunduruyor. Ancak firma hakkında çeşitli mecralarda ortaya çıkan iddialar, bütün algıları alt üst edecek kadar mide bulandırıcı.

İlk olarak sikayetvar.com’da ortaya atılan bu iddia kafaları karıştırdı:



Şikayete konu olan kızartılmış böceğin görüntüsü

Sonrasında bir de bu iddia ortaya çıktı:

Ardından ölü bir fare yavrusuna dair bu iddialar:



Şikayet tarihleri: 27 Şubat 2017



Cips paketinden çıktığı iddia edilen şikayetin görseli

Ruffles yetkilileri site üzerinden iletilen şikayetlere şu şekilde yanıt veriyorlar:



Böcek iddiası üzerine şikayet sahibi ile yetkilinin yaptığı konuşma, diğer şikayetlerin altında aynı mesajlar bulunuyor

Tüketicilerin mesajlarına kalıp cümlelerle yanıt veren yetkililer, bütün şikayetlerin altına aynı şekilde “size ulaşamadık” bilgisi bırakmışlar.

Ruffles’ın bu haberler bir düzmece olsa dahi çok daha duyarlı bir yaklaşımda bulunması gerekiyor. Zira iddiaların büyük kısmı, sözlük sitelerinde ve sosyal medyada yankı uyandırıyor, günden güne daha fazla tüketici açıklama duymak istiyor.

Bakalım Ruffles beklenen açıklamayı yapacak mı? Çünkü ortada, sağlığı son derece tehdit eden unsurlar silsilesi bulunuyor.