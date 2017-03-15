iPhone 8, Tarihin En Pahalı Akıllı Telefonu Olabilir!

Apple iPhone 8'de kullanılması beklenen yeni teknolojiler ve OLED ekran, Apple iPhone 8'in maliyetlerini yükseltiyor ve bu fiyatlara ciddi oranda yansıyacak.

iPhone 8'de OLED panelinin kullanılması, yeni 3D Touch modülünün de geliştirilmesini zorunlu kılıyor. iPhonehacks'den sızan söylentiler doğruysa, yeni 3D Touch modülü mevcut 3D Touch modeline göre yüzde 60'ın üstünde bir maliyet anlamına geliyor ve bu da 15 dolara tekabül ediyor. OLED ekrana uyumlu diğer bileşenler de ciddi bir parasal yük anlamına geliyor.

Yeni 3D Touch modülü daha karmaşık bir üretim sürecine sahip ve OLED ekranla uyumlu ince bir yapıya bürünmek zorunda.

Söylentilere göre, TPK'nın (Apple'ın tedarikçilerinden biri) yeni 3D Touch sensörlerini yılın son çeyreğinde Apple'a tedarik edecek. Bu da, OLED ekranlı iPhone 8'in Eylül'de hazır olmayacağı yönündeki dedikoduları pekiştiriyor.

Sadece 3D Touch modülü değil, iPhone 8'de kullanılması planlanan diğer bileşenler de bolca maliyet anlamına geliyor. Yeni OLED ekranı, Apple'ın şimdiye kadar iPhone serisinde kullandığı LCD panellerden çok daha pahalı olacak. Ek olarak Apple'ın iPhone 8 için geliştirdiği yeni Dokunmatik Kimlik sensörü, zor bir üretim sürecine tabi. Kısacası iPhone 8, fiyat açısından öncülerine göre epey tuzlu olabilir.