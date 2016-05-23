Space X, Kullanılmış Bir Roketi Yeniden Uzaya Çıkarttı!

Elon Musk’ın insanlığı adım adım Mars’a yaklaştıran projesindeki en büyük adımlardan birisi daha başaralı olarak tamamlandı: Yeniden kullanılabilir roketler. SpaceX Falcon 9 roketini uzaya gönderdikten sonra, kalkış rampasına tekrar indirmeyi başardı.

Bir zamanlar uçaklarla uzay boşluğuna gönderilebilen dev roketler parçalarına ayrılıyorlar ve tekrar kullanılamıyorlardı. Yani her kalkışta, kaldırılan roket için yapılan milyonlarca dolarlık hazırlık sadece bir defa kullanılabiliyordu. Bir araba alıp ailenizle beraber sadece bir kez uzun mesafe gittikten sonra hurdaya ayırdığınızı düşünün.

Bir daha araba almak için uzun zaman geçmesi gerekecek ve sık sık sefer yapamayacaksınız. İşte Elon Musk ve şirketi Space X’in amacı, insanlığın bu temel sorundan kurtarıp olabildiğince sık periyotlarda uzaya çıkartmak. Tabi bu adımın başarısıyla birçok projenin ilk etabı tamamlanmış oluyor: Mars yolculuklarının havalimanı olacak Ay istasyonu, çift yönlü Mars yolculukları ve tüm bunları finanse edebilmek için roketlerle yeryüzünde yolcu taşımacılığı.

Dün tekrar kullanılan Falcon 9 roketi, geçtiğimiz Şubat ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna bir takım kargo ikmali için kullanılmış ve tekrar indirilmişti. Bu kez aynı roket tekrar fırlatıldı ve yörüngeye bir iletişim uydusu bırakarak geri döndü. Böylece daha önce kullanılmış bir roket, tarihte ilk defa bir başarılı görevde daha kullanıldı.

Kalkış anı:

İniş anı:

Temel amaç olan yeniden kullanılabilir roketler, uzayı daha erişilebilir bir yer kılacak. Ancak hala hızlandırılması gereken çalışmalar var. Zira dün ikinci kez fırlatılan roketin tekrar kullanılması için 8 ay beklendi. Eğer bu süre ideal bir zaman dilimine indirilirse, daha düşük maliyetli uzay yolculukları mümkün olacak.