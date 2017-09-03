Uzaya daha büyük yükler taşımak için atılan büyük bir adımın eşiğindeyiz, testlerinin ilk aşaması tamamlanan roketlerin en kısa sürede fırlatılması hedefleniyor.

SpaceX'in Falcon Heavy roketlerinin üzerindeki çalışmalar, artık efsaneleşecek kadar uzun süredir devam ediyordu. Elon Musk bu projesini 2011 yılında açıklamıştı. Artık öne sürülen bilgiler arasında, çalışmaları biten ve testlerinin ilk aşaması tamamlanan roketlerin ellerinden gelen en kısa sürede gönderilmesinin hedeflendiği yer alıyor.

Özel uzay kıyafetlerinin testlerinin tamamlanması Teksas tesisinde gerçekleşti. Elbette kıyafetler de büyük önem arz ediyor fakat tüm gözler şu anda fırlatılacak roketlere dikilmiş durumda. Yine de testlerin ilk aşamasının bitmiş olması, sonuca yavaş adımlarla da olsa yaklaşıldığı anlamına geliyor.

Falcon Heavy, sonuçta birbirine bağlı üç adet Falcon 9 roketinden oluşuyor. Ancak SpaceX'in gelecekteki işi için bütün detaylar çok büyük önemler taşıyor. Şimdilik yalnızca bir Falcon 9, düşük Dünya yörüngesinde tek yönlü bir yolculukla 50.000 lb'den fazla yük taşıyamıyor. Yine de sistem geliştirilecek ve aynı yörüngede 140.700 lbs çekecek şekilde ayarlanacak. Bu şekilde Ay'a ve Mars'a yapılacak seferlere katılabilecek kadar güçlü olması hedefleniyor.

Şirket şu anda roketlerin fırlatılamayacağını ancak bunca yıllık uğraştan sonra, sona yaklaştıklarını dile getiriyor. Ayrıca Ay'a ve Mars'a gitmeye yönelik yapılacak roketlerin, en iyi şekilde dizayn edilmesi gerektiği için geç olsa da güç olmasın dediklerini anlayabiliyoruz.