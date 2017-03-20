Sperm Hücrelerinin Yolculuğu Hakkında Ufuk Açıcı Keşif!

Dünyadaki yaşamına kendine yaraşır bir mücadele ile başlayan insanın, mucizevi yolcuğu hakkında yeni veriler elde edildi

Doğanın en gizemli mucizelerinden birisi olan spermin ana rahmine düşme ve gelişim süreci, bilimin her zaman merak konusu olmuştur. Erkek genlerini taşıyan sperm hücrelerinin kadın genlerini taşıyan yumurta hücresine olan yolcuğu ise bu mucizenin en gizemli ayağı ve başlangıcıdır.

50 milyon sperm arasından -istisnalar hariç- biri ya da ikisinin bu mükemmel yolcuğu taşıyıp zafere ulaşması bugüne kadar yeryüzünde yaşamış ve yaşayan bütün insanların ilk mücadelesi. Yapılan araştırmalar sonucunda her bir spermin yolculuk sırasında kendine has karakteristik ritimlerle yaşam için mücadele ettiğine ulaşılmıştı. Bu sonuç, bütün yolculuğu daha gizemli hale getirmiş ve bilim dünyasının da ilgisini fazlasıyla çekmişti.

Bu mucizenin peşinden koşan İngiltere ve Japonya'daki araştırmacılar, spermlerin baş ve kuyruk bölgelerindeki karakteristik hareketlerin tıpkı mıknatısların etrafındaki manyetik alan çizgilerine benzeyen kalıplara göre gerçekleştiğini tespit etti. Bu durumun spermleri dişi yumurta hücresi yönünde itilemeye yardımcı olduğu söyleniyor.

Araştırmacılara göre bu keşifle elde edilen veriler, bazı spermlerin neden başarısız ve yumurtaya ilk ulaşan spermin neden başarılı olduğunu bilmek, ayrıca erkek kısırlığını tedavi etmeye yardımcı olacak. Bitiş çizgisine yaklaşık 10 sperm hücresi ulaşıyor ve yalnızca bir tane kazanan olabiliyor.

Çalışmanın yazarı Dr. Hermes Gadelha, yolculuğun oldukça çetin bir mücadele olduğunu yineliyor. Gadelha "Hepsinin bebek oluşturma ihtimali var ve yanlızca 1 kazanan yaşamayı hak ediyor. Bence bu dünyanın en büyük mucizelerinden biri ama bilim dünyası henüz yeteri kadar farkında değil” açıklamasında bulundu.

Ekip, sperm çevresinde oluşan sıvı akışını anlamaya çalışmak için her bir sperm hücresinin kuyruk hareketlerini ölçümledi. Basit bir matematiksel formülle çözülebilecek ritmik hareket kalıpları, bu sayede keşfedildi.

Erkek birey 50 milyon ila 150 milyon sperm üretir ve bu hücreler sanki programlanmış gibi kadın bireyin yumurtalık hücrelerine yolculuğa başlar. Yapılan bir diğer keşif ise bu yolcuk için gereken kabiliyetin her bir sperm hücresinde bulunan DNA verilerinde gizli olduğunu açığa çıkardı. Sadece 0.065mm uzunluğundaki erkek cinsiyet hücrelerinin hedefe olan yolculuğu boyutlarına göre oldukça uzun ve engel dolu. Yetişemeyen ve kaybeden milyonlarca sperm hücresi ise kadın rahminde üretilen beyaz kan hücreleri tarafından enzimlerle eritilerek yaşam mücadelesini kazanan sperme resmen zafer kupasını veriyor.

Doğanın bu müthiş gizemi hakkında yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu dünyaya nasıl geldiğimiz merak konusu olduğunda anlaşılması gereken ilk şey, bizi oluşturan tohumların bu işe nasıl programlandığı olsa gerek.