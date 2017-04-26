Vizyona girdiği an tüm dünyada neredeyse kapalı gişe gösterilen Star Wars serisinin 9. filminin vizyon tarihi açıklandı.

Dünyanın en sevilen bilim kurgu filmi serilerinden biri olan Star Wars son dönemlerde uzun bir aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşmuş ve dünya genelinde büyük bir gündem yaratmayı başarmıştı. Öyle ki ülkemizdeki perakende marketlerinde bile lisanslı Star Wars ürünleri satışa sunulmuştu.

Bir süredir mola verilen Star Wars çılgınlığının ne zaman devam edeceği ise merak konusuydu. Nihayet, serinin yapımcılarından yeni Star Wars filminin ne zaman vizyona gireceğiyle ilgili bir bilgi geldi.

Disney ve Lucasflim tarafından yapılan açıklamaya göre 9. Star Wars filmi 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğuna Jurassic World filmindeki başarısıyla tanıdığımız Colin Trevorrow oturacak. Star Wars'ın 9. filminin vizyon tarihi açıklansa da 8. film henüz vizyona girmiş değil. Star Wars 8: The Last Jedi filmini ise 2017'nin Aralık ayında beyaz perdede göreceğiz.