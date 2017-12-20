Fiyatı 31 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu

Başarılı oyunlara özel olarak yaptığı ücretsiz kampanyaları ile adından söz ettiren GOG.com, Oxenfree oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Bildiğiniz gibi uzun süreden beri ücretsiz oyun serilerimiz devam ediyor. Steam başta olmak üzere pek çok platformda ücretsiz olan oyunları sizlere sunuyoruz. Sizler de bu memnuniyetinizi bizlere yorumlar kısmında iletiyorsunuz. Bunun için öncelikli olarak teşekkür ederim. Sizlerin bizlerle paylaştığı her güzel yorum, beni fazlasıyla mutlu ediyor.

Bugün sizlere yeni bir ücretsiz oyun duyuracağız. The Witcher ile ünlenen CD Projekt RED’in platformu olan GOG.com, bugün size ücretsiz olarak sunacağımız oyunun baş mimarı olarak gözüküyor.

Steam’de (nedense her oyunda olduğu gibi) 31 TL’den satılan Oxenfree isimli oyun, GOG.com üzerinden tamamen ücretsiz indirilebilir oldu. 15 Ocak 2016 yılında çıkan ve bu süreçte Steam’de “Çok Olumlu” sonucuyla oyuncuların beğenisini kazanan platform tabanlı oyun, sizlere 2.5D dünyasında muhteşem bir atmosfer sunacak.

Oxenfree Nedir?

Oxenfree, farkında olmadan hayali çatlak açan bir grup arkadaşın doğaüstü gerilim dolu hikayesini anlatıyor. Supernatural tarzı dizileri seven oyuncular, Oxenfree’ye bayılacaklardır.

Oxenfree’yi Nasıl İndiririm?

Oyunu indirmek son derece basit. Öncelikle eğer GOG.com üyeliğiniz yoksa buraya tıklayarak hızlıca bir abonelik almalısınız. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra buraya tıklayarak gideceğiniz sayfada yer alan “GET IT HERE” linkine tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfanın en üstünde yer alan “GET FOR FREE” butonuna tıklayınız.

Oyunlar hesabınıza eklendi. Oyunları oynayabilmek için GOG istemcisini indirip hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. İstemciyi indirip hesabınızı açtıktan sonra, “Library>Windows” üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz.