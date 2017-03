Steam Greenlight’ta Desteklerinizi Bekleyen 7 Yerli Yapım Oyun!

Artık kapanmak üzere olan Steam Greenlight’ın son demlerinde yeşil ışık almak için desteklerinizi bekleyen yerli yapım oyunlara göz atıyoruz.

Bildiğiniz gibi Steam, Greenlight sistemini noktalayacağını açıklamıştı. Kapanma süresi vermemiş olsa da her an değişebilecek bu sistem öncesinde Türk indie oyun geliştiricileri de sizlerden destek bekliyor.

Greenlight kapanmadan yeşil ışık almak isteyen yerli geliştiricilerimiz arasından seçtiğimiz 7 oyuna aşağıdan göz atabilir ve 1-2dk zamanınızı ayırarak onlar için çok önemli olan yeşil ışık almalarını sağlayabilirsiniz.

İşte derlediğimiz 7 oyun;

Steam’de Yeşil Işık Bekleyen 7 Yerli Yapım Oyun

Son dönemlerde aktif olarak birçok projeye imza atan Kerim Kumbasar’ın son projesi olan ToXic, RPG/Hayatta Kalma türünde tek kişilik ve hikayesi oldukça güzel görünen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

3. Dünya Savaşı sırasında geçen yapımda botanikçi olan Lauren’in yaşadığı şehre nükleer saldırı yapılması sonucu ailesini aramasını konu alan yapım, korku/gerilim unsurları da içeriyor.

Eski bir asker olan Jack’i konu alan bu oyunda ise aksiyon fazlasıyla olacak. Farklı ve kurgusal bir dünyada geçen oyunda Jack adlı karakterimiz ise gerçek dünyayı bulmaya çalışırken birçok garip insanla da uğraşması gerekecek.

Bir bulmaca ve platform oyunu olan Mindcubes, zekanızı fazlasıyla zorlarken aynı zamanda hoş bir vakit geçirmenizi sağlayacak. 100’den fazla bölümün olduğu yapım, gittikçe zorlaşıyor. Sonradan gerçekten üzerine fazlasıyla düşünmeniz gerekecek olan oyun, gerçekten size zevk verecek.

Bir bulmaca oyununu korku öğeleriyle güzelce harmanlayan Korku Yolu’nda 3 boyutlu labirentlerden çıkmanız için koşuştururken aynı zamanda birçok kere gerçekten korkacaksınız. 24’ten fazla bölüm barındıran oyun, fazlasıyla etkileyici duruyor.

Korku öğelerini fazlasıyla barındıran ve jumpscare içeren Zifir, bir kütüphaneden kaçmaya çalışacağınız ve zifiri karanlıkta geçen bir yapım olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda ortamdan kaçabilmek için sistem tarafından kilitlenen kütüphanenin sistem kilidini açmanız gerekecek. Tabii nasıl açmanız gerektiğini de kütüphanedeki dosyalardan çözmeniz gerekli.

Terk edilmiş bir bilim laboratuvarında ilaç kapsülünden doğmuş bir deneğin macerasına ortak olacağınız harika grafikli bir yapım olan Now I Am Here, ışınlanma yeteneğinizi kullanarak farklı işler yapabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Zor parkurlar, üzerine düşünülmesi gereken bulmacalar gibi birçok farklı yönü olan bu yapımı fazlasıyla seveceksiniz.

Piksel tabanlı aksiyon platform oyunu olan URUZ, Türk mitolojisi ve Dede Korkut hikayelerine dayanan oldukça güzel görünen bir oyun. Dede Korkut’taki Uruz’u temel alan ancak hikayesi biraz daha değiştirilen ve geliştirilen Türk hanı oğlu olan Uruz, gerçekten yeşil ışık yakılması gereken bir yapım.

Evet, sizer için 7 ayrı yerli yapım %100 Türk oyununu derledik. Tek yapmanız gereken ise oyunların adlarına tıklayarak Steam hesabınızla giriş yapıp “Steam'de bulunsaydı, bu oyunu alır mıydınız?” sorusuna “Evet” olarak işaretlemek. Gerçekten bu evet oyunuz bu yerli geliştiricilerimizin çalışmalarını güzel yerlere getirebilmesi için oldukça önemli.